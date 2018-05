Werknemers tot 2023 verzekerd van baan Opel: akkoord baangarantie en fabrieken blijven

Slideshow

Opel is samen met de ondernemingsraad en vakbond IG Metall tot een akkoord gekomen die alle geruchten van de afgelopen tijd de kop in moet drukken: de werknemers hebben tot 2023 een baangarantie, de Duitse fabrieken houden tot ten minste 2025 hun deuren geopend.

Het gonsde al een tijdje van negatieve geruchten rondom Opel. Een massa-ontslagronde en fabriekssluitingen kwamen er in de geruchtenmolen al voorbij sinds de grote overname van het Franse PSA. Tot gisteren, want Reuters meldt dat na lang onderhandelen Opel tot een akkoord is gekomen met de ondernemingsraad en vakbond IG Metall. Besloten is dat werknemers op Duitse productielocaties in Ruesselsheim, Kaiserslautern, Eisenach, Dudenhofen en Bochum tot juli 2023 zeker van hun baan zijn. De verschillende locaties zijn zelfs tot 2025 voorzien van werk, dus dat suggereert nog eens twee jaar garantie. Zo ziet vanaf juni volgend jaar de Grandland X, die in 2020 ook als hybride komt, in de Eisenach-fabriek het levenslicht. Van de 1.800 werknemers in Eisenach zou er eerst de helft zijn baan verliezen. Uiteindelijk zijn dat er 'slechts' 450 geworden.

Deze 450 mensen zien samen met 3.250 anderen hun baan bij Opel verdwijnen. Van de totaal 19.000 werknemers zullen, zoals nu beloofd, niet meer dan 3.700 werknemers het bedrijf op vrijwillige basis verlaten. 3.500 werknemers gingen reeds akkoord met de vrijwillige ontslagregeling. In ruil voor de overige baangaranties tot 2023 bij de Duitse locaties is er collectief besloten om tot 2020 geen loonsverhogingen te geven.

Alweer tien maanden is Opel in handen van PSA. Het Franse moederbedrijf van Citroën en Peugeot maakte daartoe vorig jaar oktober $ 2,6 miljard over naar General Motors. Na twee verliesleidende decennia moet het Duitse merk tegen 2020 weer winstgevend worden onder de vleugels van haar nieuwe moederbedrijf.