Opel verstopt al 14 jaar haaien in interieur Opel aangevallen door haaien

Slideshow

Wist jij dat Opel al 14 jaar lang haaien in verschillende interieurs verstopt? Met de datum van aankomende zondag zou je verwachten dat het een grap is, maar niks blijkt minder waar. Iemand met een Corsa uit 2006, ADAM of Grandland X in de buurt? Dan kan je op haaienjacht.

Hoe Opel op dit idee kwam? Daarvoor moeten we bij het zoontje van Opel-designer Dietmar Finger zijn. Toen zijn vader bezig was met het tekenen van handschoenenkast-klepje voor de Opel Corsa D in 2004, zag het jongetje er een haai in. Zijn vader vond dit zo'n mooi idee, dat hij het doordrukte bij de hoofddesigner van de destijds nieuwe Corsa. De 'Opel Shark' is geboren. De Zafira volgde. Karim Giordimaina, toen verantwoordelijk voor het interieurdesign van de Zafira, verstopte drie haaien in het interieur van de MPV.

In de loop der tijd kregen de haaien een permanente doch verscholen plek in Opel-interieurs. Bij de ADAM vind je ze in het deurvak en bij de bekerhouder in het midden, de huidige Astra heeft ze op dezelfde plek als bij de Corsa. Giordimaina, tegenwoordig Director Interior Design, zegt dat er nu zeven nieuwe modellen rondrijden met verstopte haaien in het interieur. Bij de Crossland X is er ook eentje in het handschoenenkastje te vinden. Waar hij in de Grandland X zit, wil de designer niet vertellen. Geen Opel bij de hand, maar wel benieuwd? Na de paaseierenzoektocht kun je komend weekend wellicht een poging wagen bij de plaatselijke Opel-dealer.