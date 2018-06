356 'No.1' Roadster vandaag jarig Op de dag af: eerste Porsche 70 jaar oud

Het is op de dag af 70 jaar geleden dat de eerste auto van Porsche typegoedkeuring kreeg. Het gaat om de 356 Roadster 'No.1'.

Op 8 juni 1948 werd het eerste Porsche-prototype goedgekeurd om op de openbare weg te rijden, voorzien van een zo'n 35 pk sterke viercilinder van Volkswagen. De vandaag precies 70 jaar oude Porsche met chassisnummer 356-001, was de eerste voorbode op de 356.



De eerste 356's rolde in het in Oostenrijk gelegen Gmünd van de band. Vanaf 1950 werd Stuttgart als nieuwe productielocatie aangewezen, een stad waar ook nu nog het hoofdkwartier van het merk is gevestigd. Omstreeks 1965 was de 356 goed voor in totaal 78.000 gebouwde auto's. Opvolger 911, en 912, kwam in 1965 om de hoek kijken.

Waar Porsche's modellengamma in de beginjaren nog zeer overzichtelijk was, is het portfolio van het merk anno 2018 stukken uitgebreider. Het merk levert de 718 Boxster, de 718 Cayman, zeer veel 911-smaken, de Macan, de Cayenne, de Panamera en de Panamera Sport Turismo. Volgend jaar komt daar de volledig elektrische Mission E bij en ook een Cayenne Coupé schijnt in het vat te zitten.