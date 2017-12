Slideshow

Ook zondag overlast voor verkeer door sneeuwval 'Beter niet de weg op'

Nederland krijgt zondag in het hele land te maken met sneeuwval. Volgens weerbureau Weerplaza zal dit leiden tot grote overlast, zowel op de weg als in de lucht. Meteorologen van Weeronline raden het helemaal af om de weg op te gaan.

De sneeuw bereikt Zeeland en Noord-Brabant vroeg in de ochtend, daarna breidt het sneeuwgebied zich uit naar het Noorden. Weerplaza verwacht in het zuiden een sneeuwlaag van 2 tot 5 centimeter, in het midden van het land 4 tot 8 centimeter en in het noorden 5 tot 10 centimeter.

Bij deze sneeuwhoeveelheden kan Schiphol veel minder starts en landingen aan, stelt Weerplaza. Ook verwacht de weerdienst dat op diverse snelwegen de maximumsnelheid verlaagd zal worden. ,,De strooiwagens kunnen de strijd tegen de sneeuwval niet winnen, dus houdt rekening met besneeuwde wegen. Extra complicerende factor is dat de vrij natte sneeuw door de auto's vastgereden gaat worden en daardoor van veranderen in een ijsplaat. Met name zoab-wegen hebben dit risico. Al met al is het een dag om goed de situatie op de weg te bekijken voordat je de weg opgaat", aldus Michiel Severin, meteoroloog van Weerplaza.

Volgens Weeronline is het beter de weg niet op te gaan. Het weerbureau wijst erop dat het glad kan zijn en stuifsneeuw gemakkelijk de weg kan opwaaien. Ook zal er sprake zijn van slecht zicht. De stevige wind kan zorgen voor sneeuwjacht.

Sneeuwliefhebbers die een sneeuwpop willen maken of gaan sleeën moeten wel snel zijn. Rond het middaguur gaat de sneeuw ten zuiden van de grote rivieren over in regen. In de tweede helft van de middag geldt dit ook voor het midden en noord-westen van Nederland. In het noorden sneeuwt en vriest het tot in de avond.