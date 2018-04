Europese verkopen in de lift Ook Toyota en Lexus draaien goed eerste kwartaal

Toyota Motor Europe heeft een goed eerste kwartaal gedraaid. In het eerste kwartaal van dit jaar verkocht de onderneming 4 procent meer auto's dan in dezelfde periode vorig jaar.

In de eerste drie maanden van dit jaar verkocht Toyota Motor Europe 280.300 nieuwe auto's in ons werelddeel. Het betreft hier modellen van zowel Lexus als Toyota. Dat aantal ligt 4 procent boven het aantal auto's dat de merken in het eerste kwartaal van 2017 in Europe verkochten. Het marktaandeel van Toyota en Lexus nam daarmee gezamenlijk met 0,1 procentpunt toe tot 5,1 procent. Toyota zelf verkocht 261.700 auto's in Europa waarvan er 113.100 een Hybrid waren. De overige 18.600 stuks, waarvan er 12.400 een Hybrid waren, zijn toe te schrijven aan Lexus. In West-Europa was 53 procent van alle verkochte Toyota's een hybride. Bij Lexus ligt dat percentage zelfs op 98 procent. In Oost-Europa liggen die percentages op respectievelijk 13 en 6 procent.

Toyota en Lexus leggen een grote focus op hybridemodellen en dat heeft als gevolg dat een steeds groter deel van het portfolio uit auto's bestaat die alleen of onder andere met een hybride aandrijflijn leverbaar zijn. In het eerste kwartaal van dit jaar vonden 125.400 Hybrids een nieuwe eigenaar, 18 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De hybrides zijn goed voor 45 procent van de totale verkopen van Toyota Motor Europe.

Succesnummers bij Toyota zijn de Yaris (65.400 stuks), de C-HR (36.500 stuks) en de Au ris (33.800 stuks). Bij Lexus zijn de NX (7.900 stuks) de RX (3.900 stuks) en de CT (2.400 stuks) de populairste modellen gebleken.