Ook nieuw: Seat Leon Cupra R ST Ja, dit is wel een Seat

Het kan je niet ontgaan zijn dat Seat zojuist Cupra heeft verheven tot een apart merk. Opmerkelijk genoeg presenteren de Spanjaarden tegelijkertijd de ST-versie van de Leon Cupra R, en jawel: dit is wél een Seat.

Die keuze is ongetwijfeld gemaakt omdat de reguliere Leon Cupra R, die op de IAA in Frankfurt werd gepresenteerd, ook nog het Seat-label draagt. Ook is de Cupra R ST een auto uit de 'overgangsregeling', waarbij Seat Cupra's een bronskleurig Seat-logo dragen. Een latere versie zal dan het eveneens bronskleurige Cupra-logo krijgen. Het levert een wat opmerkelijke combinatie van nieuwe modellen op.

De Cupra R ST is uiteraard in dezelfde stijl aangepakt als de hatchbackversie en kent dus ook veel bronskleurige accenten. Opvallend is de afwezigheid van de spatbordverbreders, die de reguliere Cupra R juist zo duidelijk onderscheiden van zijn non-R-broertjes. Als ST beschikt de Leon Cupra altijd over vierwielaandrijving en dat is in het geval van deze R niet anders. Ook de DSG-bak is altijd aanwezig, wat weer betekent dat de auto 300 pk levert. De handgeschakelde versie van de Cupra R hatchback levert 10 pk meer. De Cupra R ST is op de Autosalon van Genève te zien en moet aan het eind van het jaar leverbaar zijn. Hoeveel exemplaren er worden gebouwd, is nog niet duidelijk. Bij de hatchback werd de productie beperkt tot 799 stuks.