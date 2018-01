Slideshow

Ook McLaren groeit door Nieuw verkooprecord

Dat het goed gaat in de categorie ‘Britse exoten’, bewees Aston Martin vanmorgen al met een verkooprecord; ook McLaren zag z’n oude record sneuvelen in 2017. Wel is het verschil met 2016 hier aanzienlijk minder groot.

Het merk uit Woking mocht vorig jaar 3.340 auto's op naam zetten, tegenover 3.286 stuks in 2016. Daarmee groeit het merk dus nog altijd door naar z'n doel om in 2022 4.500 auto's te verkopen, al is de groei deze keer wel erg klein te noemen. McLaren meldt dat de Sports Series, bestaande uit de 540C, 570S en 570GT, goed was voor 2.119 afleveringen. In 2016 waren dat er 2.031. De Super Series, waar de 650S en 675GT in 2017 plaatsmaakten voor de 720S, nam 1.221 afleveringen voor z'n rekening. Dat houdt precies 0 auto's over voor de Ultimate Series, wat gezien het verdwijnen van de P1 logisch is. De eerste van de twee modellen die 'm gaan opvolgen, is al gepresenteerd: de bizarre Senna. Noord-Amerika is wederom de grootste afzetmarkt voor McLaren. Het merk leverde er in 2017 1.234 auto's af, tegenover 1.139 in 2016.