Ook McLaren 720S klaar voor de racerij 720S GT3 geschetst

McLaren heeft schetsen getoond van de 720S GT3, de speciaal voor de circuits geprepareerde 720S die in 2019 in actie te zien zal zijn.

Aston Martin was er vroeg bij door zeer kort na de onthulling van de nieuwe Vantage al met de Vantage GTE op de proppen te komen. Ook McLaren schuift vandaag een nieuwe circuitracer naar voren. De op de 720S gebaseerde scheurneus is alleen in geschetste vorm op internet verschenen en dat heeft een reden. McLaren zegt het komende jaar namelijk nog nodig te hebben om de auto tot in de puntjes te perfectioneren.

Technische details laat McLaren logischerwijs nog niet los. Wel kunnen we de uitbundige bodykit en de forse achtervleugel al op ons in laten werken. De auto komt ten opzichte van z'n straatlegale broer over extra luchtopeningen te beschikken. McLaren heeft overigens nog enige actuele ervaring in de GT3-klasse. Zo had de fabrikant voorheen onder andere de MP4-12C GT3 en de 650S GT3 over de circuits razen.

Ter herinnering: de 720S, de basis van deze racer, is de opvolger van de 650 en uiteindelijk de 675. Achter de voorstoelen huist een 4,0-liter grote V8 die 720 pk en 770 Nm levert, goed voor een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h in 2,9 tellen.