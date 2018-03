Slideshow

Ook in Genève: Eadon Green Zeclat Jaren '30-design in opvallend kleurtje

Het Britse Eadon Green laat in Geneve de tijden van de Excabilurs en de Phillips Berlina herleven met de Zeclat. De ‘retromobiel’ leunt net als laatstgenoemde op Corvette-basis.

In de minder opvallende hoekjes van de Autosalon van Genève zijn steevast interessante creaties te vinden van kleine, maar ambitieuze auto(om)bouwers. Dit jaar en vorig jaar is er onder meer Eadon Green te vinden, een bedrijf dat zich graag laat inspireren door auto's uit de jaren '30. Daarin gaat Eadon wel minder ver dan de genoemde voorbeelden, want de Zeclat is overduidelijk een modern product. Het gaat vooral om de basisvorm, die dankzij imposante 'losse' spatborden duidelijk is geleend van vooroorlogse iconen.

De techniek van de Zeclat is weinig vooroorlogs, want de auto leunt op techniek van de huidige Corvette. Het interieur is vrijwel één op één overgenomen en ook de motor, een 6,2-lier V8, is natuurlijk in de Zeclat te vinden. De auto zou ermee in staat zijn om in 3,6 seconden van 0 naar 100 te sprinten.

Vorig jaar presenteerde Eadon Green de Black Cuillin (foto 9), een soortgelijke auto met wat Alfa Romeo-invloeden. Die zou voorzien zijn van een 6.0-liter V12, maar was minder 'af' dan deze Zeclat.