Ook Honda Legend onder het mes Ingetogen top-Honda volgt Acura

Honda heeft zijn hier al even niet meer leverbare Legend opgewaardeerd. De topsedan volgt de stappen die eerder werden gezet door de Acura RLX.

In augustus vorig jaar presenteerde Honda's luxedivisie Acura een gefacelifte RLX. Die RLX is in feite niets meer en niets minder dan een Honda Legend die onder de vlag van Acura in onder andere de Verenigde Staten wordt verkocht. De Legend moest het nog even met de vorm doen waarin hij in 2014 werd gegoten, maar nu is ook Honda's topsedan vernieuwd.

Het is dan ook geen verrassing dat de Legend dezelfde wijzigingen ondergaat als de RLX vorig jaar, wijzigingen die toch aardig ingrijpend zijn. De designtaal die Acura op de Precision Concept presenteerde, compleet met wat Acura de Diamond Pentagon Grille noemt, vindt zijn weg naar de Legend. De semi-dichte grille ruimt het veld en de elk van vijf ledjes voorziene koplampunits worden vervangen door minder druk ogende exemplaren. Ook worden de bumpers aan zowel voor- als achterzijde vernieuwd. De motorkap is overigens ook compleet nieuw.

Net als de Acura RLX is de Honda Legend alleen te krijgen in combinatie met een 377 pk sterke hybride aandrijflijn met vierwielaandrijving. Hierbij is een 3,5-liter V6 gekoppeld aan maar liefst drie elektromotoren. Schakelen geschiedt door middel van een tientrapsautomaat.

In Nederland hield het Legend-avontuur in 2010 op toen de vierde generatie van het model in ons land van de de markt werd gehaald. Van die generatie zijn tussen 2006 en 2010 in ons land slechts 57 exemplaren verkocht.