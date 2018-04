De laatste van de vier Ook grootste Ford Transit onder het mes

Slideshow

Na het faceliften van de kleine Transit Courier, de compacte Transit Connect en de middelgrote Transit Custom lijkt ook de grote Transit eraan te moeten geloven. Hier is de gefacelifte variant voor het eerst te zien!

Aan bedrijfswagennieuws geen gebrek de laatste dagen. Gisteren vernam je hier nog de prijzen van de gefacelifte e-NV200 en Transit Courier. Ook bleek de oer-Sprinter van Mercedes-Benz nog steeds te bestaan. Vandaag is het de tijd aan de Transit-zonder-toevoeging, Fords grootste besteller dus. Die krijgt afgaande op deze beelden net als zijn kleinere broertje een strakgetrokken familiegezicht aangemeten. De grille krijgt een nipt andere vorm en wordt voorzien van brede lamellen in plaats van dubbele dunnere exemplaren, terwijl ook de voorbumper ongetwijfeld wat botox krijgt toebedeeld. Tel daar nipt anders ingedeelde koplampunits en een nieuw infotainmentsysteem in een strakgetrokken dashboard bij op en je hebt een mooi beeld van wat de Transit te wachten staat.

Bij deze afbeeldingen hoort echter wel een kanttekening: het betreft de Amerikaanse versie van de Transit. Die auto is te herkennen aan onder meer zijn extra (oranje) verlichting en de op de rechterdeur geplaatste achterste kentekenplaat en is onder meer verkrijgbaar met grote V6-benzinemotoren. Hoe de facelift voor de Transit er in Europa uit komt te zien, is dus nog even afwachten.