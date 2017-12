Slideshow

Ook Ford Focus Sedan helemaal in beeld Vrolijk kostuum gaat binnenkort uit

Een maand geleden verscheen de hatchbackversie van de nieuwe Ford Focus nagenoeg ongecamoufleerd in beeld en nu is het de Focus Sedan die in een identiek maatpak is opgedoken.

Ford is druk in de weer met een marketingcampagne voor de volledig nieuwe Focus, een auto waarvan alle mysteries in de eerste helft van volgend jaar ontrafeld worden. Niet eerder kregen we de nieuwe Focus Sedan zo goed te zien.

Dat hebben we natuurlijk te danken aan de strakke, van vrolijk gekleurde streepjes voorziene wrap die om de auto is gevouwen. De vorm van de raampartij, de koplampen en de achterlichtunits kennen praktisch geen geheimen meer. Het is overduidelijk dat Ford de Focus overgiet met een designtaal die eerder dit jaar op de nieuwe Fiesta werd geïntroduceerd.

De Focus Sedan lijkt meer nog dan de huidige een lel van een auto te worden. De wielbasis lijkt behoorlijk toe te nemen en dat heeft zo zijn uitwerking op de interieur- en bagageruimte. De vierde generatie Focus laat staat mogelijk al tijdens de Autosalon van Genève op de stand van Ford te schitteren. We wachten af.