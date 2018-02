Slideshow

Ook Ford Explorer krijgt ST-versie Kolos met sportschoenen

Fords Explorer gaat volgend jaar een volledig nieuwe generatie in. Het heeft er alle schijn van dat deze SUV ook als sportieve ST op de markt komt.

Onlangs verraste Ford vriend en vijand door de Edge niet alleen te faceliften, maar door hem direct ook als ST-variant op de markt te brengen. Die helaas niet naar ons land komende sportieve SUV krijgt op termijn een enorme grote broer: deze Explorer ST!

De Edge ST krijgt van Ford een 320 pk en 475 Nm sterke 2,7-liter biturbo V6 mee als krachtcentrale, een blok dat in deze Explorer ST toch ondermaats gaat zijn. Let wel, de auto weegt momenteel in de basis zo'n 2 ton. Mogelijk kiest Ford voor de 3,0-liter grote variant van zijn EcoBoost V6, een blok dat in de Lincoln MKZ al goed is voor zo'n 400 pk, al is de krachtigere 3,5-liter grote variant tevens een optie.

De huidige Explorer werd in 2011 op de markt gebracht en ging zowel in 2014 als begin vorig jaar onder het mes. Een opvolger is dus welkom. In grote lijnen lijkt Ford te kiezen voor een evolutie van het huidige Explorer-design.

De huidige Explorer mag met zijn lengte van 5 meter en breedte van 2 meter dan een forse SUV zijn, in de Verenigde Staten is het bij lange na niet het grootste wat Ford te bieden heeft. Zo heeft Ford de fors langere Expedition op de bestellijst staan, een auto waar de immense Lincoln Navigator een afgeleide van is.