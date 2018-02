Slideshow

Ook Europese Ford Edge onthuld Niet als ST, wel met nieuwe biturbo-TDCi

In januari presenteerde Ford al de Noord-Amerikaanse versie van de gefacelifte Edge. Nu is de SUV ook in Europese trim gepresenteerd.

De Europese bijgewerkte Edge volgt natuurlijk de stappen die Ford eerder doorvoerde op de Noord-Amerikaanse versie. Dat betekent dat ook 'onze' Edge een agressief ogender front krijgt waarin een nieuwe grille, nieuwe full-ledkoplampen, een nieuwe bumper en een meer gewelfde motorkap het beeld bepalen. Aan de achterzijde vinden we tevens een nieuwe bumper en onderaan de achterruit is een zwarte strip aangebracht, een plek waar voorheen een doorlopende lichtbalk zichtbaar was.

De Noord-Amerikaanse markt wordt onder andere getrakteerd op een 320 pk en 475 Nm sterke volwaardige ST-versie. Ford Nederland kon eerder al aan AutoWeek bevestigen dat deze variant niet naar Nederland zou komen. Ter compensatie krijgen we een nieuwe 2,0-liter biturbo diesel op de prijslijst, een blok dat niet meer 210 pk, maar nu 238 pk sterk is. Schakelen geschiedt middels een nieuwe achttrapsautomaat die middels een draaiknop is te bedienen. Ook is een 190 pk sterke variant van het blok leverbaar, een versie die is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak.

Opnieuw is er een ST-Line, de sportief ogende variant is ditmaal te herkennen aan in carrosseriekleur gespoten panelen rondom, een grille met zwarte details, 20- tot 21-inch grote lichtmetalen wielen, een uitlaat met twee verchroomde eindstukken, met geperforeerd leer beklede stoelen (tienvoudig verstelbaar), aluminium pedalen, een met leer bekleed stuurwiel (en pookknop), velours vloermatten en zwarte hemelbekleding. Wie liever de chique kant op gaat, kan bij Ford weer aankloppen voor een Vignale-uitvoering.

De Edge maakt natuurlijk kennis met een reeks nieuwe assistentiesystemen. Op de leveringslijst komen we zaken tegen als Post Collision Braking, Evasive Steering Assist en Adaptive Cruise Control met Stop-and-Go en Lane Centring Assist. Die lijst gaat door met zaken als Adaptive Front Lighting System, Blind Spot Information System, Glare-Free Highbeam, Intelligent Speed Limiter, Lane Keeping Alert, Pre-Collision Assist met voetgangersdetectie en verkeersbordherkenning. Parkeren wordt eenvoudiger door de aanwezigheid van systemen als Cross Traffic Alert, Adaptive Steering, Active Park Assist met Perpendicular Parking, Side Parking Aid en Park Out Assist.

In het interieur, waar Ford onder andere een opnieuw ingedeelde middenconsole monteert, krijgt Fords SYNC3-infotainmentsysteem een plek, een systeem dat overweg kan met Apple CarPlay en Android Auto. Het is gekoppeld aan een 8-inch metend touchscreen. Tevens staat een nieuw B&O; Play-audiosysteem op de bestellijst. Het instrumentenpaneel is voortaan digitaal.

Later dit jaar staat de vernieuwde Edge op de Nederlandse bestellijsten. Prijzen volgen in een later stadium.