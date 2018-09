'We zijn nu ook winstgevend' Ontwikkeling nieuwe Chevrolet Niva 'opgeschort'

Chevrolet werkt op de achtergrond al jaren aan een nieuwe Niva, maar Chevrolet heeft nu een streep gezet door de verdere ontwikkeling van die auto.

Chevrolet bouwt sinds 1998 de Niva, een modelnaam die we in Nederland vooral kennen van de Lada Niva. De Chevrolet Niva is het resultaat van een samenwerking tussen General Motors en Avtovaz, het moederconcern van Lada. De Chevrolet Niva is in feite een doorontwikkeling van zijn gelijknamige Lada broer en was zelfs ooit bedoeld als opvolger van de Lada Niva. Chevy's Niva draagt een geheel eigen koets, maar leunt wel heftig op Lada-techniek. General Motors liet in 2014 tijdens de Moskou Motor Show een voorproefje zien op een volledig nieuwe generatie, maar die lijkt het levenslicht voorlopig niet te gaan zien.

De nieuwe Chevrolet Niva zou volgens GM's originele plannen in 2016 in productie gaan, maar in 2015 liet General Motors weten zich bijna volledig terug te trekken uit Rusland. Chevrolet zou zich in het land gaan toeleggen op de levering van slechts een handjevol modellen en als we de Russische Chevy-prijslijst erbij pakken, zien we dat het merk er enkel de Tahoe, Traverse, Camaro en Corvette verkoopt. Ook zou Chevrolet in 2015 al gezegd hebben dat de nieuwe Niva er mogelijk helemaal niet meer zou komen. De huidige Niva bestaat er nog wel, maar wordt door grofweg 100 zelfstandige dealers aangeboden. Later werd weer bekend dat Chevrolet tóch brood zag in een nieuwe Niva, al zou het merk daar een miljoenenlening voor moeten afsluiten. Nu blijkt de auto weer in de ijskast te zijn gezet, zo meldt Automotive News op basis van uitspraken van een zegsman van GM-AvtoVaz.

Volgens GM-Chevrolet is de joint-venture momenteel winstgevend en dus zou het geen druk voelen om de Niva te vernieuwen. Daarbij zou het merk hebben laten weten dat Chevrolet nog ruimte ziet om het huidige model te moderniseren. In de eerste acht maanden van dit jaar gingen nog bijna 18.500 Chevrolets Niva over de Russische toonbank en daarmee staat de auto in het land op de negentiende plek op de verkooplijsten.