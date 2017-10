Slideshow

Onthulling Tesla-vrachtwagen uitgesteld Maandje langer geduld

De onthulling van Tesla's volledig elektrische vrachtwagen is voor de tweede keer uitgesteld. De lancering van de langverwachte kolos staat nu gepland voor

Tesla-CEO Elon Musk laat weten dat de onthulling van de elektrische vrachtwagen die het merk uit Silicon Valley in de ontwikkelingskamers heeft staan op 16 november wordt gepresenteerd. Dat is zo'n drie weken later dan de datum (26 oktober) waar tot heden een rode cirkel omheen was gezet. Het is al de tweede keer dat de presentatie van de elektrische vrachtwagen naar voren is geschoven. Aanvankelijk hadden we in september al kennis moeten kunnen maken met het werkpaard.

Musk schrijft op Twitter dat Tesla zijn aandacht en middelen nu volledig richt op het oplossen van 'problemen' met de productie van de Model 3. Ook zegt Tesla zich te focussen op het uitbreiden van de batterijproductie in Puerto Rico.

Tesla's elektrische truck moet een actieradius van tussen de 320 en 480 kilometer krijgen, iets wat voor het type voertuig niet bepaald veel te noemen is. Onlangs dook Tesla's elektrische vrachtwagen al op nabij Silicon Valley.

Tesla is overigens niet de enige fabrikant die een elektrische truck op de markt wil brengen. Onlangs liet dieselmotorengigant Cummins al een prototype van een dergelijke truck zien en ook Mercedes-Benz en Volvo hebben het concept van elektrisch vrachtvervoer omarmd.