Onthuld: Volvo V60 Instappen vanaf 43.995 euro

Zojuist is in Stockholm het doek getrokken van de gloednieuwe Volvo V60. Wij hebben alle ins en outs al voor je, inclusief de prijzen.

Geen operazaal, geen voetbalstadion, geen world fashion center: de Volvo V60 wordt onthuld op de oprit van een doodgewone gezinswoning, nog net niet voorgereden door de luizenmoeder. Waarmee Volvo maar wil zeggen dat de V60 een ultieme familie-auto is. Daarom is hij ruimer gemaakt dan zijn voorganger.

Vorige week waren we heel blij met de spionagebeelden van een gecamoufleerde V60, nog diezelfde dag lekte het eerste naakte beeld, vandaag zijn we in de Zweedse hoofdstad Stockholm om de nieuwe V60 met eigen ogen te aanschouwen. Als fundament dient het modulaire SPA-platform, wat voor Scalable Product Architecture staat. Het is dezelfde bouwkit die schuilgaat onder de XC60 en de 90-reeks (de 40-reeks staat op het CMA-platform, Compact Modular Architecture). Het modulaire platform opende de deur voor meer beenruimte voor- en achterin. De bagageruimte groeide bovendien van 430 naar 529 liter.

De standaarduitrusting omvat zaken als ledverlichting rondom inclusief de koplampen, dual-zone klimaatregeling, elektrisch bedienbare achterklep, 16-inch lichtmetalen wielen, en 9-inch touchscreen met Sensus Connect-infotainment. Ook aan veiligheid is uiteraard gedacht. City Safety met Autobrake is standaard op elke V60 en herkent fietsers, voetgangers en grote dieren, ook in het donker. Een wereldprimeur is volgens Volvo dat het systeem ook automatisch remt om de impact bij frontale botsingen te reduceren. Pilot Assist is optioneel en heeft een upgrade gekregen, waarmee het beter presteert in bochten.

Vooralsnog bestaat het motorengamma uit vijf machines, twee benzines, twee diesels en een plug-in hybride. De T5 levert 250 pk en heeft standaard de sequentiële achttraps Geartronic-automaat. De T6 met 310 pk heeft die automaat in combinatie met AWD. De D3 is met 150 pk de meest bescheiden diesel en is standaard handgeschakeld en voorwielaangedreven. De D4 met 190 pk is eveneens standaard handgeschakeld en voorwielaangedreven. Geartronic is op de diesels een optie die € 2.000 kost. De T8 AWD Twin Engine met 390 pk is tot volgend jaar de enige plug-in hybride, maar krijgt daarna gezelschap van de nieuwe T6 Twin Engine met 340 pk.

Instappen kan voor € 43.995 en dan heb je een T5 Geartronic Momentum of een D3. De nieuwe Volvo V60 staat vanaf komende zomer in de showroom.

T5 Geartronic Momentum € 43.995 T5 Geartronic Inscription € 47.995 T6 Geartronic AWD Inscription € 58.495 D3 € 43.995 D3 Momentum € 46.495 D3 Inscription € 50.995 D4 € 44.995 D4 Momentum € 47.495 D4 Inscription € 51.995 T8 Twin Engine Inscription € 58.995

Meer over de nieuwe Volvo V60 lees je in AutoWeek 9, die woensdag 28 februari verschijnt.