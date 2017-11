Slideshow

Onthuld: nieuwe Jeep Wrangler Derde en laatste stap in Wrangler-presentatie

Jeep heeft ervoor gekozen om de onthulling van de nieuwe Wrangler in stapjes aan te laten plaatsvinden. Tijdens de Los Angeles Auto Show is de laatste stap gezet: dit is de volledig nieuwe Wrangler!

Jeep gaf eerder al een afbeelding van het exterieur van de nieuwe Wrangler vrij en ook de werkplek is in de aanloop naar de volledige onthulling al eens in beeld gebracht. Vandaag heeft Jeep ook alle specificaties vrijgegeven.

Net als zijn voorgangers staat ook de nieuw Wrangler op een ladderchassis. Delen van de koets, denk aan de motorkap, het raamframe en de deuren, zijn vervaardigd uit aluminium en dat zorgt voor meer stijfheid én voor een zeer welkome gewichtsreductie van zo'n 90 kilo ten opzichte van de uitgaande generatie.

Op de motorenlijst zet FCA de bekende 3,6-liter grote V6, een blok dat in de huidige Wrangler goed is voor 284 pk en 342 Nm koppel én een fikse BPM. Het blok is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak of aan een achttrapsautomaat. Relevanter voor de Nederlandse markt is de komst van een geblazen 2,0-liter grote viercilinder benzinemotor, een blok dat zo'n 265 pk en 400 Nm levert, deze variant is zelfs een zogeheten mild-hybrid, minimale elektro-ondersteuning dus. In een later stadium vindt ook een 3,0-liter grote dieselmotor z'n weg naar de Wrangler.

Jeep biedt de Wrangler-koper de keuze uit twee- en vierwielaandrijving en uiteraard zijn ook voor de koets diverse smaken te krijgen. De Wrangler is er met een twee of met vier portieren, met een softtop, met een hardtop of met verwijderbare dakdelen. Uiteraard is er weer een ruig aangeklede Rubicon-uitvoering

De Wrangler-brochure die kort geleden op internet verscheen, gaf al een goed beeld van wat we van de nieuwe Jeep verwachten kunnen. Deze officiële foto's laten voor zover mogelijk nog beter zien dat de Wrangler een werkplek krijgt waarbij een authentiek aandoend ontwerp kennismaakt met moderne technologie. Het infotainmentsysteem krijgt een prominentere plek op het dashboard. Ook in het instrumentarium is nu een digitaal display geplaatst. Op foto 6 is het huidige Wrangler-interieur te zien.

De uitgaande JK-generatie van de Wrangler loopt op zijn laatste benen. Deze serie werd in 2006 op de markt gebracht en is met dat introductiejaar in gedachten behoorlijk aan vervanging toe.