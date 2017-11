Slideshow

Onthuld: nieuwe Daihatsu Terios Aflossing na elf jaar

De Indonesische tak van Daihatsu, Astra Daihatsu Motor Company, heeft het doek getrokken van de nieuwe Terios, de eerste volledig nieuwe generatie in elf jaar.

De Terios die momenteel in ondere andere Indonesië wordt verkocht, is stiekem nog de tweede generatie, die in 2006 werd gepresenteerd. Deze nieuwe, derde generatie Terios lijkt geïnspireerd op de FT Concept die Daihatsu in 2015 liet zien. Deze met name voor de Indonesische markt bestemde Terios is een 4,44 meter lange, 1,70 meter brede en tevens 1,70 meter hoge zevenzitter die zijn technische basis deelt met de twee jaar geleden gepresenteerde Xenia. Opvallend detail: deze nieuwe Terios is geen vierwiel- of voorwielaandrijver, maar een achterwielaandrijver. Een 1,5-litermotor, gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak of een viertrapsautomaat, stuurt zijn vermogen dus naar de achteras.

Het is overigens niet voor het eerst dat de Terios plek biedt aan zeven personen. De tweede generatie Terios was in diverse markten als Advantage te krijgen, een ruim 30 centimeter langere smaak met een verlengde wielbasis én drie zitrijen.

Binnenkort krijgt Toyota ook een nieuwe variant van deze Terios, al zal het model dan ongetwijfeld weer als Rush door het leven gaan.

In ons land zijn tussen 1997 en 2011 6.404 Teriossen over de toonbank gegaan. In 2007 werden met 836 stuks de meeste exemplaren op naam gezet.