'Ons kent ons' tussen politie en autobranche Verdachte spreekt

’De tijden waren toen anders, maar achteraf gezien is het misschien toch niet helemaal goed geweest…” Een voormalig auto-inkoper van de politie, verdachte in het corruptieproces bij de rechtbank in Rotterdam, gaf maandag schoorvoetend toe dat hij mogelijk niet altijd even handig en zuiver heeft geopereerd in zijn omgang met de autobranche.

Zo gebruikte hij als privépersoon auto's van importeur Pon, in een sfeer van "ons kent ons", zoals de verdachte het zelf noemde. De verdachte, René P., kwam geregeld bij Pon voor zakelijke besprekingen. Voor Pon was P. een belangrijk contact, omdat hij bij de politie landelijk een sleutelpositie had als het ging om orders en aanbestedingen.

Voor de rechtbank in Rotterdam staan in totaal elf verdachten terecht in het proces, zowel (ex-)ambtenaren als vertegenwoordigers uit de autobranche. Het onderzoek naar mogelijk corrupte praktijken bij de aanschaf van auto's voor de politie en Defensie kwam op gang na een brief van een klokkenluider in 2011. Een aantal zaken werd eerder met boetes en taakstraffen afgedaan. Grote autobedrijven, zoals Pon, schikten hun zaken voor miljoenen.

Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt P. ervan dat hij niet integer is geweest in zijn rol als auto-inkoper van de politie. Volgens de verdenkingen leende hij niet alleen auto's van Pon, maar liet hij er tegen zachte prijsjes onderhoud uitvoeren aan zijn eigen auto en kocht hij voor een verdacht lage prijs en via een al even verdachte constructie een Audi A6.