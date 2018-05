'Kiewen' onder de koplamp Ongecamoufleerd: gefacelifte Skoda Superb

Slideshow

De testrijders van Skoda zijn bij deze Superb vergeten de neus af te plakken, dus de strakgetrokken mega-Skoda is nu voor het eerst ongecamoufleerd te zien.

Het weghalen van het bijzonder afleidende camouflagemateriaal brengt een aantal opvallende zaken aan het licht. De gaten onder de koplampen springen daarbij het meest in het oog. De bumper wijkt enkele centimeters onder de lichtunit sterk naar binnen, waardoor een (nep-)luchtinlaat ontstaat die daar tot op heden niet te vinden is. Ook de rest van de voorbumper is nieuw, met een brede, strakke luchtinlaat als opvallendste kenmerk. Die vrij diepe voorbumper lijkt aan weerszijden te eindigen in een extra stel 'kiewen', waardoor lucht als het ware achter de bumper langs naar de wielkasten kan stromen. Dat is voor een auto als dit een opvallend sportief kenmerk.

Ook opvallend, maar dan juist door hun onopvallendheid, zijn de koplampen. Net als bij de nogal prijzige gepantserde Superb van gisteren beschikken deze namelijk niet over led-dimlicht en zelfs het dagrijlicht wordt nog altijd door een halogeenlamp verzorgd. Nu kan dat te maken hebben met de uitrusting, maar bij de rest van het gamma krijgen ook versies zonder de optie 'ledkoplampen' inmiddels led-dagrijlichten mee. Of dat mooi is, is persoonlijk, maar de kans wordt hiermee wel groter dat de auto op de foto's nog niet de definitieve kijkers heeft.

Aan de achterzijde is vooralsnog helemaal niets te zien. Zelfs de indeling van de achterlichten de exacte vorm van de bumper komt overeen met de Superb zoals die nu in de showroom staat. De kans is daarmee groot dat Skoda nog snel wat nieuwe onderdelen op de auto schroeft voordat het aangescherpte model wordt gepresenteerd.

Echt spannend wordt zo'n facelift natuurlijk nooit, maar onderhuids is er wel degelijk belangrijk nieuws te melden. Zo komt de nieuwe Superb er naar verluidt ook met een plug-inhybride aandrijflijn, vermoedelijk afkomstig van de Passat GTE. Die versie zou al volgend jaar in productie gaan.