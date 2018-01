Slideshow

Onderzoek naar haalbaarheid Formule 1 in Assen In maart meer duidelijkheid over F1 op TT-circuit

Het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen laten onderzoeken of het in de toekomst mogelijk is de Formule 1 naar Assen te halen. Een extern bureau moet duidelijk maken wat de economische en maatschappelijke gevolgen zijn van het ontvangen van de grootste en belangrijkste raceklasse ter wereld. In maart verwachten de provincie en de gemeente al duidelijkheid te hebben.

Het onderzoek volgt kort na een bericht van Charlie Whiting, racedirecteur van de internationale autosportfederatie FIA. Hij gaf het circuit in Assen onlangs een positieve beoordeling. Arjen Bos, voorzitter van het TT-circuit, noemde die beoordeling een belangrijke stap.

Naast Assen is ook Zandvoort al een tijdje geïnteresseerd in de organisatie van een race uit de Formule 1. De gemeente Zandvoort kwam in november met een rapport waarin staat dat het haalbaar is. Wel wordt het een financiële megaklus, valt te lezen.