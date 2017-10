Slideshow

Onderzoek: EV versus diesel 'Well to Wheel' Nederland bij de middenmoot

Het is al jaren voer voor discussie tussen liefhebbers en sceptici van elektrische auto’s: de ‘Well to wheel’-uitstoot, ofwel de ecologische voetafdruk van een EV als de productiekosten van de auto én de gebruikte stroom worden meegerekend. Transport & Environment zegt er nu een antwoord op te hebben.

Fabrikanten van elektrische auto's roepen graag dat EV's helemaal niets uitstoten, maar dat is natuurlijk alleen juist als je er op een bepaalde manier naar kijkt. Dat er niets uit de virtuele uitlaat komt, wil immers niet zeggen dat een elektrische auto niet op een andere manier verantwoordelijk is voor broeikasgassen en vervuilende stoffen. De European Federation for Transport and Environment heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de CO2-uitstoot van elektrische auto's in vergelijking met een overeenkomstige dieselauto. De uitkomst: elektrische auto's hebben altijd een aanzienlijk kleinere 'carbon footprint'.

Hoeveel winst er precies behaald kan worden door met een EV te rijden, hangt sterk af van het land waarin dat gebeurt. Het aandeel van groene stroom is immers niet overal gelijk. Polen komt als slechtste uit de bus in het onderzoek, maar zelfs in dat land zou een elektrisch voertuig gedurende z'n leven 25 procent minder CO2 uitstoten dan een diesel die iedere kilometer 120 gram achterlaat. Topscorers zijn Zweden, het 'groenste' land van Europa, en Frankrijk, waar kernenergie goed is voor driekwart van het stroomaanbod. Daar stoten EV's gedurende hun leven respectievelijk 85 en 80 procent minder CO2 uit. In Nederland zou een elektrische auto 50 procent winst opleveren ten opzichte van de auto met verbrandingsmotor, waarmee ons land in de middenmoot terechtkomt.

Voor het onderzoek deed Transport & Environment een aantal aannames. Om te beginnen gaat de instantie uit van een levensduur van 200.000 km. Ook zijn de cijfers gebaseerd op een stroomverbruik van 0,2 kWh per kilometer en een accupakket van 30 kWh. Dat accupakket moet, zo neemt T&E; aan, gedurende die 200.000 km 1,5x worden vervangen. Het dieselvoertuig dat ter vergelijking wordt aangedragen, stoot 120 gram CO2 per kilometer uit. De European Federation for Transport and Environment is een federatie van verschillende NGO's die zich tendoel heeft gesteld transport in Europa op alle mogelijke manieren te verduurzamen.