Onder het mes: Mahindra XUV500

Veel Aziatisch nieuws vandaag. We maken nu kennis met de gefacelifte Mahindra XUV500.

Mahindra's XUV500 is een in 2011 op de markt gebrachte SUV, een auto die met zowel voor- als vierwielaandrijving leverbaar is (foto 6 en 7). De robuuste auto is in het thuisland India nu in gefacelifte vorm gepresenteerd.

De vernieuwde XUV500 krijgt een nieuwe grille, waarbij de verticale spijlen zijn vervangen door horizontale stukjes. De grille is met pianolak afgewerkt en is voorzien van chroomkleurige details. In de koplampunits is voortaan leddagrijverlichting verwerkt en de auto komt op nieuwe lichtmetalen wielen te staan. Achterop monteert Mahindra tevens nieuwe verlichting.

Onder de kap legt Mahindra een 155 pk en 360 Nm sterke 2,2-liter dieselmotor, een blok dat efficiënter moet lopen dan het exemplaar dat voor de facelift werd gemonteerd. In goedkopere versies wordt overigens een 140 pk sterke 2.2-diesel geschroefd. Verder staat er een 2,2-liter benzinemotor op de bestellijst, een krachtbron die verder niet is aangepast.

In India moet de XUV500 het opnemen tegen auto's als de Tata Hexa. De vanafprijs van deze vernieuwde Mahindra XUV500 ligt op ruim € 15.000.