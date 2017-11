Slideshow

Onder het mes: Lincoln MKC Update voor Kuga-broer

Lincoln presenteert in de week voorafgaand aan de Los Angeles Auto Show een gefacelifte MKC.

De luxedivisie van Ford biedt in de Verenigde Staten een hele reeks cross-overs aan, waarvan deze MKC de kleinste is. Simpelweg kun je het model zien als Lincolns versie van de Kuga. Waar de Kuga en de MKC op optisch vlak sterk verschillen, wijkt deze gefacelifte MKC minder heftig af van het origineel dat in 2013 op de markt verscheen.

De grootste wijzigingen hebben betrekking op de voorzijde van het model. Lincoln vervangt de verticaal in het midden van elkaar gescheiden grille door een exemplaar dat meer in lijn is met die van bijvoorbeeld de Continental en de Navigator. Aan de achterkant is meer chroom toegepast en ook vanbinnen vinden er minimale wijzigingen plaats. Lincoln spreekt zelf van een interieur dat met hoogwaardigere materialen is afgewerkt. Tevens brengt Lincoln de nieuwste versie van Ford Sync naar de MKC.

Op de motorenlijst vinden we een 2,0- en een 2,3-liter viercilinder turbomotor. Het basismodel schopt het tot zo'n 250 pk, terwijl de grootste van het stel zo'n 280 pk levert. Voorwielaandrijving is standaard. Wie vierwielaandrijving wenst, moet voor beide motorversies dieper in de buidel tasten.