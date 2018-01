Slideshow

Onder het mes: Jeep Renegade Kleine update

Jeeps Renegade heeft inmiddels enkele jaren showroomervaring. Tijd voor een facelift!

Het was 2014 toen Jeep de Renegade presenteerde, een compacte cross-over waarmee het merk opeens een compacte cross-over op de menukaart had staan. Met de Renegade, die zeer sterk leunt op techniek van concerngenoot Fiat 500X, wist Jeep slim in te spelen op de populariteit van dergelijke compacte hoogpotigen. Inmiddels staat de kalender op 2018 en om de Renegade fris te houden, wordt de auto spoedig opgewaardeerd.

Heel heftig lijkt de auto overigens niet te worden vernieuwd. Aanwezig camouflagemateriaal op de bumpers wijst erop dat hier kleine wijzigingen worden doorgevoerd. Net als de 500X zal ook de vernieuwde Renegade profiteren van een, optioneel 7 inch in plaats van 5 inch metend scherm dat bij het Uconnect-systeem hoort.

Sinds de Nederlandse introductie van de Renegade zijn in ons land 1.870 exemplaren verkocht en daarmee is de Jeep na de Grand Cherokee de op één na best verkochte auto van het merk in ons land. In 2015 beleefde de auto zijn topjaar, want toen werden er 672 exemplaren verkocht. In 2016 daalden de verkopen tot 565 stuks en vorig jaar gingen er 509 Renegades over de toonbank. Fiat heeft van de 500X in totaal 2.244 stuks verkocht.