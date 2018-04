Voor hetzelfde geld een Porsche Carrera GTS Officiële prijs Polestar 1 bekend

Goed nieuws voor alle 7.000 geïnteresseerden in de Polestar 1, want de vraagprijs is inmiddels vastgesteld. Aan het einde van dit jaar start het merk met de bouw van de eerste pre-productiemodellen.

In Bejing is vandaag de prijs vastgesteld voor de eerstgeborene van Polestar. In China hangt een prijskaartje van 1,45 miljoen yuan (€ 188.000) aan de geëlektrificeerde 2+2 GT, in de Verenigde Staten staat de Polestar 1 voor $ 155.000 dollar (€ 127.000) bij de dealers en in Europa krijgt de eigenaar de sleutels in de handen gedrukt na een minimale investering van € 155.000 excl. belastingen. In eerste instantie zou de Polestar enkel middels een abonnement kunnen worden gehuurd, details over die prijzen communiceert Polestar op een later tijdstip.

Polestar wist bijzonder veel aandacht te trekken toen het in oktober vorig jaar het doek van de Polestar 1 haalde. Voor het eerst als een op zichzelf staand merk presenteerde het Volvo-broertje de elektrisch aangedreven 2+2 GT met 600 pk en 1.000 Nm koppel. Nederland behoort tot het selecte groepje landen waar de Polestar haar modellen als eerste gaat leveren. Jaarlijks heeft Polestar 500 exemplaren op de productie-agenda staan. Veel mensen van de 7.000 geïnteresseerden zullen dus even geduld moeten hebben. Volgend jaar volgt de onthulling van de Polestar 2.