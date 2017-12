Slideshow

Officieel: Suzuki Celerio X Kleintje met cross-genen niet voor Nederland

Suzuki heeft in India een stoer ogende versie van de gefacelifte Celerio gepresenteerd. Zijn cross-overaspiraties komen al in de modelnaam naar voren.

Deze met kenmerkende cross-overdetails aangeklede uitvoering van de Celerio draagt namelijk de naam Celerio X.

De Celerio X draagt uiteraard het design van de gefacelifte Celerio, al wijkt deze X-uitvoering natuurlijk af van de reguliere Celerio. De compacte Suzuki heeft zwarte kunststof wielkastranden, mistlampen, zwarte inzetstukken in de bumper, een volledig in het zwart uitgevoerde grille, zwarte zijspiegelkappen en zwarte lichtmetalen wielen. Ook het interieur is volledig in het zwart uitgevoerd, al moeten we het nog even zonder beeldmateriaal van deze werkplek doen.

Suzuki Nederland vertelt ons dat de Celerio X helaas niet onze kant op komt. In theorie zou de auto hier best op zijn plek zijn. Zo verkoopt Opel met de Karl Rocks een compact model met dergelijke optische aankleding en heeft Kia sinds kort de Picanto X-Line in zijn gamma. Bij Fiat de Panda Cross op de prijslijst, al is die laatste daadwerkelijk een vierwielaandrijver.