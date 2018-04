Chinese familie-uitbreiding Skoda Officieel: Skoda Kamiq

Waar we het tot voor kort met de Yeti moesten doen, vond er in rap tempo familie-uitbreiding plaats bij Skoda. Na de zevenpersoons Kodiaq volgde niet veel later de compactere Karoq. Nu is het tijd voor een nieuw familielid aan de andere kant van de wereld: de Kamiq.

Stiekem wisten we al hoe hij eruit ging zien na gelekte foto's op het web. Toch stuurde Skoda vorige week in aanloop naar de officiële onthulling nog digitale schetsen de wereld in. Vandaag was het echter zo ver en trokken zij tijdens een internationale bijeenkomst voor de pers in de fabriek in Beijing het doek van de gloednieuwe Kamiq. Met een lengte van 4.390 mm, breedte van 1.781 mm, hoogte van 1.593 mm en een wielbasis van 2.610 mm is de Kamiq vooral smaller en minder hoog dan de Karoq. De auto deelt zijn basis met de Volkswagen Lavida, een auto die op zijn beurt gebruikmaakt van een aangepaste versie van Volkswagens PQ34-basis. Dit platform werd door onder andere de Golf IV gebruikt. In China staat er slechts één motor in de optielijst: de 1,5-liter benzinemotor met 109 pk (81 kW) en 150 Nm.

In het ontwerp komen we veel dingen tegen die we kennen uit zijn grotere broers. Zo heeft de Kamiq een echt Skoda-familiegezicht meegekregen en komen de lijnen veel overeen met de Karoq en Kodiaq. Wel typisch zijn de koplampen van de Kamiq. Deze zijn een stuk groter getekend dan bij de andere twee SUV's van Skoda. Woensdag tijdens de eerste dag van de Beijing Auto Show. De Kamiq wordt door de Chinese Volkswagen-tak geproduceerd. Op Europese bodem gaan we de compacte SUV dan ook niet officieel tegenkomen. De marktintroductie van de Kamiq volgt snel.