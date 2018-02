Slideshow

Officieel: Porsche 911 GT3 RS Puristische uitzwaai-911

Helaas voor Porsche verscheen de 911 GT3 RS al veel te vroeg op internet. Nu hebben ook de mannen en vrouwen in Stuttgart zelf het doek van de auto getrokken.

De afgelopen jaren is Porsche druk bezig geweest met het vernieuwen van de 911-familie. Vandaag is de dag dat ook de 911 GT3 RS in zijn vernieuwde gedaante wordt gepresenteerd.

De 911 GT3 RS is de overtreffende trap van de GT3. Waar die laatste 500 pk uit zijn 4,0-liter zescilinder perst, is diezelfde atmosferische boxermotor in de 911 GT3 RS goed voor 520 pk. Schakelen geschiedt in alle gevallen door middel van een zeventraps PDK-transmissie. Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h is in 3,2 tellen achter de rug. De topsnelheid ligt op 312 km/h. De zespitter kan worden doorgetrokken tot 9.000 toeren.

Vanbuiten is de 911 GT3 RS te herkennen aan zijn enorme - in tegenstelling tot bij bijvoorbeeld de 911 Turbo - vaste achterspoiler. Porsche monteert uit koolstofvezel vervaardigde kuipstoelen in het interieur. Gewichtsbesparing komt onder andere in de vorm van speciale deurpanelen, exemplaren waarbij netjes dienen als opbergruimte en waarbij het openen en sluiten van de deur door middel van een treklus plaatsvindt. De voorklep is lichter dan ooit en Porsche past minder isolatiemateriaal toe om het gewicht terug te brengen.

De RS-saus gaat verder dan het bovenstaande. Zo maken de draagarmen gebruik van kogelgewrichten in plaats van de lagers bij de GT3. Om de lichtgewicht lichtmetalen 20-inch wielen monteert Porsche nieuw ontwikkelde banden, exemplaren die voor 265/35 meten en achter maar liefst 325/30. Net als bij de 911 GT2 en bij de reguliere GT3 is de 911 GT3 RS zonder meerprijs leverbaar met het Clubsport Pakket. Hierbij krijgt de 911 de beschikking over een rolkooi, een brandblusser, zespuntsgordels en voorbereiding voor een hoofdstroomschakelaar. Dan is er het Weissach Pakket, waarbij de 911 GT3 RS over nog meer koolstofvezel komt te beschikken. Het materiaal wordt toegepast in het onderstel en op zowel interieur als exterieur. Met dit pakket weegt de 911 GT3 RS 1.430 kilo.

Bestellen kan per direct. De vanafprijs is vastgesteld op € 272.900. Het lijkt er sterk op dat dit de laatste versie van de huidige generatie van de 911 is.