Officieel: nieuwe Mercedes-Benz CLS-klasse Sterke dosis coupé-DNA

De onthulling van de derde generatie CLS-klasse ging niet helemaal volgens verwachting. Gisterochtend verscheen de auto te vroeg op de kanalen en nu is het moment daar dat Mercedes-Benz zélf het digitale doek trekt van de volledig nieuwe CLS-klasse.

Bij het lekken van de eerste reeks foto's van deze nieuwe, derde generatie CLS-klasse, omschreven we het uiterlijk van de gelikt getekende vierdeurssedan al als 'geen verrassing'. Dat geldt vanavond natuurlijk des te meer, al is het aanvullend beeldmateriaal natuurlijk altijd van harte welkom. Gelukkig hebben we nu ook alle officiële ins- en outs van de auto te pakken die momenteel met veel bombarie op de beursvloer van Los Angeles debuteert.

Mercedes-Benz zet de CLS-klasse net als voorheen in de markt als een vierdeurscoupé, al betreft het modeltechnisch natuurlijk een sedan. Mercedes-Benz heeft meer dan ooit zijn best gedaan om de CLS-klasse toe te voegen aan zijn coupéfamilie, een groep waar de C-, E- en S-klasse Coupé deel van uitmaken. De achterzijde vertoont met zijn platte, brede achterlichten overeenkomsten met de bilpartijen van reeds genoemde coupés. Aan de voorzijde nemen we kleine, puntige kijkers die we voor het eerst op een designstudie tegenkwamen en die straks ook op de nieuwe A-klasse verschijnen.

Het interieur is helemaal Mercedes-Benz anno nu. De CLS-klasse krijgt een zeer breed, uit digitale displays bestaand instrumentarium dat tevens dienst doet als infotainmentscherm. Chroomkleurige, ronde ventilatieroosters, ambianceverlichting en ogenschijnlijk fraai gestikt leer: hier houd je het als CLS-klant wel even vol.

Deze nieuwe CLS is de eerste Mercedes-Benz met een boordspanning van 48 volt. Een auto voor grootverbruikers dus. Op de Noord-Amerikaanse markt brengt Mercedes-Benz een CLS 450 met een nieuwe 3,0-liter grote zes-in-lijn in het vooronder. Het blok levert 360 pk en 500 Nm. Bijzonder is dat het blok EQ Boost-techniek aan boord heeft, een kleine elektromotor die de verbrandingsmotor tijdens het accelereren kortstondig kan bijstaan. In deze boost-modus profiteert de CLS 450 van 20 pk en 250 Nm extra kracht.

De terugkeer van de Shooting Brake lijkt wegens het marginale succes van die variant op losse schroeven te staan.

