Officieel: Honda Insight Prototype Productierijp

Eerder liet Honda al foto's zien van de Insight Prototype en nu is de complete auto aan de wereld voorgesteld.

Medio december werd al duidelijk dat de volledig nieuwe Insight een behoorlijke gedaantewisseling ondergaat. De laatste Insight was een van Jazz-techniek gebruikmakende hybride, waarvan de vorm van de koets in grote lijnen overeenkomsten toonde met die van de destijds actuele Prius. Met deze Insight Prototype, het is officieel tenslotte nog geen productiemodel, toont Honda de nabije Insight-toekomst.

Honda toont meer foto's van de Insight Prototype en geeft een kleine dosis nieuwe informatie, maar naar de exacte specificaties van de aandrijflijn moeten we nog even gissen. Wel meldt Honda dat de Insight is voorzien van een 'two-motor-hybridesysteem'. De auto moet wat verbruik betreft vergelijkbare waarden scoren als zijn concurrenten. Een bescheiden instelling van de ontwikkelaars. In tegenstelling tot de vorige Insight zal het volledig elektrisch afleggen van kilometers in de straks nieuwe Insight veel vaker voorkomen.

Dit bericht wordt aangevuld.