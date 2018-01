Slideshow

Officieel: nieuwe Chevrolet Silverado Aluminium én ook als diesel

Eerder liet Chevrolet al de voor- en achterzijde van zijn nieuwe Silverado zien en aan de vooravond van de North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit hebben de complete auto gepresenteerd.

Chevrolet viert dit jaar het heuglijke feit dat het 100 jaar geleden zijn eerste pick-ups afleverde. In de Verenigde Staten is die carrosserievariant uitzonderlijk populair. Bovenaan de verkooplijsten staat al jaren de F-150, gevolgd door Chevrolets Silverado. Ford koos bij de generatiewissel van die F-150 voor de toepassing van aluminium en toen het model recentelijk op de snijtafel werd gelegd, maakte de auto kennis met een dieselmotor. Chevrolet slaat met deze volledig nieuwe Silverado, die op termijn een GMC Sierra-broer krijgt, dezelfde weg in als het merk met de blauwe ovaal.

De nieuwe Silverado is 4,1 centimeter langer dan zijn voorganger. De wielbasis groeit met 10 centimeter nog forser. Ondanks dat de pick-up wat formaat betreft groeit, is de auto 204 kilo lichter dan voorheen. Zaken als de wielkasten, het dak en de laadbak zijn uit aluminium vervaardigd en voor de rest van de koets zegt Chevrolet een lichtere staalsoort te hebben gebruikt. Ook in delen van de ophanging is aluminium toegepast. De laadruimte van de 'kortste' Silverado kan een inhoud aan van 1.784 liter, volgens Chevrolet 20 procent meer dan gebruikelijk. Uiteraard moet de nieuwe pick-up stukken stijver zijn dan het uitgaande model.

Chevrolet levert nieuwe 5,2- en 6,2-liter grote V8's in de Silverado, achtcilinders die voorzien zijn van actieve cilinderuitschakeling. Interessanter wellicht is de komst van een dieselmotor, een 3,0-liter grote zes-in-lijn. Deze zelfontbrander is net als de 6,2-liter grote benzinevariant standaard gekoppeld aan een tientrapsautomaat. Meer details over de nieuwe Silverado volgen in een later stadium.

Druk

Het pick-upsegment maakt de komende tijd een drukke periode door. Zoals gezegd liet Ford onlangs een gefacelifte F-150 zien. Deze Silverado is niet het enige volledig nieuwe model dat op de rol staat. Zo trekt Ram op zeer korte termijn een nieuwe 1500 onder het doek vandaan.