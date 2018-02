Slideshow

Officieel: Ford Ranger Raptor Ruige dieselkracht

Fords Raptor maakt voor het eerst kennis met het Raptor-label en doet dat met nieuwe dieselkracht.

In augustus vorig jaar doken al afbeeldingen op van een heftig aangeklede Raptor en een maand later toonde Ford de eerste foto's van het model, al hing de auto toen nog heftig in de camouflageplakkers. Vandaag is de auto in zijn geheel gepresenteerd.

De nieuwe Raptor staat bovenaan de Ranger-lineup en krijgt van Ford een 213 pk en 500 Nm sterke 2,0-liter viercilinder biturbo dieselmotor mee, een blok dat gekoppeld is aan een tientrapsautomaat. Die transmissie wordt ook door General Motors gebruikt, daar het het resultaat van een samenwerking is.

De Ranger Raptor is rondom voorzien van kunststof aankleding en staat of 17-inch wielen waar all-terrainbanden omheen zou gevouwen. De nu 1,87 meter hoge Ranger is dankzij de extra aankleding 2,18 meter breed en 5,4 meter lang. De spoorbreedte is groter dan voorheen en bedraagt zowel voor als achter 1.71 meter. De auto staat dankzij een Fox-ophanging met extra lange veerwegen 28,3 centimeter hoog van de grond en daarmee zijn de aan- en afrijhoeken fors verbeterd (32,5 en 24 graden).

Net als de F-150 Raptor is de Ranger Raptor voorzijn van rijmodus Baja, een stand waarin de gasrespons, de stand van de transmissie en de aansturing van de turbo's volledig gericht is op offroaden. De Ranger Raptor rolt straks in Thailand van de band. Chevrolet heeft met de Colorado ZR2 een min of meer gelijk gestemde rivaal in het gamma.