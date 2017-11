Slideshow

Officieel: Chevrolet Corvette ZR1 De koning is terug

Na jarenlange afwezigheid is de koning aller Corvettes terug: de ZR1. De opper-'Vette is sterker dan ooit te voren.

Aanvankelijk was het onduidelijk of Chevrolet van de huidige generatie Corvette een ZR1-versie zou brengen. Aanvankelijk zou deze variant uitblijven, al wezen spionagefoto's én de gelekte foto's van vorige week natuurlijk op iets anders. Vandaag heeft Chevrolet de topversie van de Corvette officieel uit de doeken gedaan: de ZR1.

De ZR1-versie van de vorige Corvette wist 647 pk uit een 6,2-liter V8 te persen. De huidige Z06 gaat daar met 650 pk iets overheen, de nieuwe ZR1 moest dus wel over een enorme berg spierkracht beschikken. Nou, dat doet hij. In de indrukwekkende neus van de Corvette ZR1 ligt een 6,2-liter grote V8 die dankzij een supercharger en dubbele brandstofinjectie goed is voor een heftige 766 pk en 969 Nm koppel. Schakelen gaat middels een handgeschakelde zevenbak of een achttrapsautomaat. Hoe rap de ZR1 is, houdt Chevrolet nog even geheim. Wel weten we dat het spoilerwerk van de 1.598 kilo wegende coupé op topsnelheid (meer dan 337 km/h) goed is voor ruim 430 kilo aan downforce. De nieuwe ZR1 is de snelste Corvette die ooit het levenslicht heeft gezien.

Niet alleen de krachtcentrale is indrukwekkend, ook het uiterlijk van de Corvette ZR1 oogt imponerend. De auto is volgehangen met koolstofvezel lipjes, vleugels, spoilers en zelfs de motorkap is voor een deel uit het lichtgewicht materiaal vervaardigd. Chevrolet voert de ZR1 in twee smaken, waarbij de 'Low Wing' - met een lagere achtervleugel - de hoogste topsnelheid moet kunnen halen. Deze variant levert alsnog 70 procent meer downforce dan nu subtopper Z06. De 'High Wing'-uitvoering heeft extra splitters, de gigantische achtervleugel en een nog straffer afgesteld Magnetic Ride Control-onderstel.

Tevens zet Chevrolet het Sebring Orange Design Package op de bestellijst, een pakket waarmee de 'Vette wordt overgoten met oranje aankleding. Zo is niet alleen de koets oranje gespoten, maar dragen ook de remklauwen, de veiligheidsgordels en de stiksels die kleur.

In de lente van volgend jaar opent Chevrolet de orderboeken voor de nieuwe ZR1. Deze nieuwe topversie fungeert als knallend eind voor de huidige generatie Corvette. De nieuwe Corvette (C8) lijkt het over een volledig andere boeg te gooien. Deze opvolger lijkt zijn motor namelijk niet in de neus, maar achter de voorstoelen te krijgen.