Officieel: Audi A7 Volgens bekend recept

Na de geheel nieuwe Audi A8 presenteert Audi – uiteraard voorafgegaan door een lange teasercampagne – de tweede generatie van de A7. Vandaag zien we de auto eindelijk in vol ornaat!

Audi staat niet bepaald bekend om z'n spannende ontwerpkeuzes, maar kiest liever voor de behoudende, evolutionaire weg. De eerste A7 was daarop een uitzondering en verbaasde in 2010 vriend en vijand met z'n langgerekte vijfdeurs koetswerk, sterk aflopende daklijn en extreem lage, bijzonder gelijnde kont. Met de nieuwe A7 slaat Audi echter weer de evolutionaire weg in, want de auto lijkt sterk op z'n voorganger. Audi mixt de kenmerken met het 'oude' design met een flinke dosis nieuwe A8. Dat resulteert in (nog) strakkere lijnen, een brede, vijfpuntige grille en een doorlopende achterlichtpartij.

Opmerkelijk is dat de nieuwe A7 niet groter, maar zelfs nipt kleiner is dan z'n voorganger. Met een lengte van 4.969 mm, breedte van 1.908 mm en hoogte van 1.422 is het verschil minimaal, maar het model is toch echt 5 mm korter, 3 mm smaller en 2 mm lager dan het uitgaande model. De wielbasis groeit wel flink en neemt met 12 mm toe naar 2.926 mm. Behalve meer ruimte brengt de MLBevo-basis waar de nieuwe A7 net als de A8 en de toekomstige A6 op rust, de nodige gewichtsreductie met zich mee.

Ook aan de binnenzijde verwijzen veel elementen naar grote broer A8. Het bijzonder strakke en glanzende geheel wordt opgeluisterd door twee touchscreens. Dat betekent dat ook hier de centrale MMI-knop, die jarenlang toegang bood tot het infotainmentsysteem, verdwijnt. Het grootste scherm meet 8,6 inch. Uiteraard is ook het instrumentarium digitaal.

Net als bij de A8 zijn de autonome functies van de A7 ondergebracht onder het AI-(ai)label. Wie de AI-knop indrukt én de juiste pakketten selecteert bij het samenstellen van de A7, kan zodoende de auto zelfstandig in en uit een parkeervak of garage laten rijden Dat kan ook op afstand, door de functies aan te sturen met een smartphone-app. Daarnaast komen er pakketten beschikbaar die de auto afstand laten houden en op de rijbaan houden.

Zoals dat gebruikelijk is bij de hoger gepositioneerde Duitse merken, valt er veel te kiezen voor de A7-koper. Behalve de eerder aangehaalde gradaties van 'autonoom' rijden zijn er bijvoorbeeld ook liefst vier verschillende onderstel-opties. Naast de standaard stalen veren kan er gekozen worden voor een sportonderstel, een onderstel met instelbare dempers en luchtvering. Ook vierwielbesturing behoort tot de mogelijkheden.

Opvallend genoeg is er nog niet veel te kiezen op motorengebied. De A7 Sportback is er alleen met de 3.0 V6 TFSI, een motor die Audi in het persbericht overigens nog niet met de ietwat verwarrende nieuwe typeaanduiding omschrijft. Het blok levert 340 pk en 500 Nm en dat levert een 0-100-sprint in 5,3 seconden en een top van 250 km/h op. Een zeventraps automaat en quattro-vierwielaandrijving zijn standaard bij deze motorisatie. Audi belooft dat er vlak na de introductie meer benzine- en dieselmotoren in het vat zitten. Tijdens de introductie kregen we bovendien een glimp van een plug-in hybride-A7 te zien, dus ook die versie lijkt eraan te komen. De Audi A7 is vanaf medio november in Nederland leverbaar