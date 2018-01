Slideshow

Officieel: Acura RDX Prototype Productierijpe impressie

Na een vroege lekkage heeft ook Acura nu zelf de RDX Prototype achter het gordijn vandaan getoverd. Laat je niet misleiden door de naam van de showauto, de RDX Prototype is namelijk praktisch productierijp.

Zodra Honda en diens divisie Acura de term Prototype toepassen, weet je dat je met een nagenoeg kant-en-klare productieversie te maken hebt. Ook deze RDX Prototype geeft een zeer nauwkeurig beeld van wat de Noord-Amerikaanse klant van de nieuwe derde generatie RDX kan verwachten.

Acura spreekt vol trots van de heftige vernieuwing die het ooit op een modelserie heeft doorgevoerd. Hoewel we eerder al designkenmerken van de Precision Concept op auto's als de TLX en MDX zagen, is deze RDX volgens zijn scheppers de eerste auto die volledig volgens Acura's nieuwe designtaal is getekend. De wielbasis van deze nieuwe RDX is ruim 6 centimeter langer dan die van zijn voorganger.

De RDX staat op een volledig nieuw platform dat alleen door Acura gebruikt gaat worden. Geen directe link met een basis van Honda dus. Acura geeft de RDX een volledig nieuwe 2,0-liter grote geblazen viercilinder als kloppend hart, een V-TEC-blok dat zijn vermogen via een tientrapsautomaat over de wielen verdeelt. Deze nieuwe RDX komt weer over SH-AWD (Super Handing All Wheel Drive), met torque vectoring, te beschikken terwijl zijn voorganger over een eenvoudiger systeem beschikte. Optioneel levert Acura de nieuwe RDX met adaptieve dempers, een systeem dat volgens het merk in grote lijnen afkomstig is van de NSX.

Het ontwerp dat het interieur van deze RDX draagt, keert komende jaren in grote lijnen terug in andere nieuwe modellen van Acura. Nieuw is ook het True Touchpad Interface, een systeem waarbij de infotainment zich niet alleen maar via aanraking van het scherm, maar ook middels een touchpad laat bedienen. Standaard levert Acura 'AcuraWatch' op de nieuwe RDX, een systeem vol systemen waaronder Hill Start Assist, de Surround-View Camera System, parkeersensoren voor en achter, Rear Cross Traffic Monitor en Blind Spot Information.

De volledig nieuwe RDX verschijnt in de tweede helft van dit jaar in de Amerikaanse showrooms als 2019-model. Naar ons land komt deze RDX niet.