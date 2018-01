Slideshow

Occasionverkopen in 2017 licht gedaald Import gebruikte auto's neemt toe

In 2017 zijn de occasionverkopen iets lager uitgevallen ten opzichte van 2016. Dat meldt VWE op basis van zijn voorlopige cijfers.

Autobedrijven verkochten vorig jaar 1.125.310 gebruikte auto's aan consumenten. Dat is ongeveer 0,3 procent minder dan in 2016, toen er 1.128.313 stuks werden verhandeld. De verkoop van occasions tussen consumenten nam in 2017 tevens met 0,3 procent toe ten opzichte van vorig jaar. Consumenten verkochten onderling 679.710 gebruikte auto's. De voorlopig vastgestelde kleine daling is opvallend te noemen, omdat de occasionmarkt de twee voorgaande jaren juist een groei liet zien. Volgens VWE is dat deels te verklaren doordat er in 2016 een groot aantal voorraadauto's werden verkocht.

Uit de cijfers van VWE blijkt verder dat met name de gebruikte auto's van merken als Mini, BMW, Jaguar, Kia, Mercedes-Benz en Toyota goed scoorden op de occasionmarkt.

We halen overigens meer auto's uit het buitenland dan voorheen. Vorig jaar groeide de import van occasions met maar liefst 17,1 procent ten opzichte van de cijfers van 2016. Er werden 197.160 gebruikte auto's naar Nederland gehaald. Volkswagen is daarbij het favoriete merk. Tachtig procent van het aantal geïmporteerde gebruikte auto's komt uit België en Duitsland. Ook zijn er meer gebruikte auto's naar het buitenland verscheept. De export van occasions nam vorig jaar met 1 procent toe tot 237.190 stuks. Roemenië is na Polen de populairste eindbestemming.