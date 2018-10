11 Lada's, 34 Dafjes en 876 Saabs verhandeld Occasionverkoop in de plus

Slideshow

De groei die de occasionmarkt dit jaar beleeft, zet ook in de maand september door. Ruim zevenduizend extra occasions vonden een nieuwe eigenaar ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Volkswagens waren wederom het populairste op de tweedehandsmarkt.

Gisteren bleek de intrede van de WLTP-regelgeving in de maand september voor een flinke opschudding in de markt van nieuwe autio's te zorgen. Na achtereenvolgens maanden van groene cijfers met verkooprecord na verkooprecord, maakte de verkoop afgelopen maand een flinke smak. Dat dit aan de nieuwe WLTP-norm te wijten is, wordt steeds duidelijker. In de occasionmarkt was afgelopen maand namelijk niks aan de hand. Daar zette de groei zelfs door. In totaal verhandelden we 222.626 tweedehands auto's in de negende maand van dit jaar. Een jaar eerder waren dat net iets meer dan 215.000. Vooral de verkoop tussen bedrijven en consumenten (B2C) groeide: + 7,3 procent. Sinds januari groeide de B2C-handel met 8,8 procent door de verkoop van 929.747 auto's. In totaal vonden dit jaar tot nu toe 2.051.751 occasions een nieuw baasje. Daarmee groeit de markt voor gebruikte auto's in de eerste negen maanden met 4,6 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2017.

In september waren Volkswagens de populairste occasions met in totaal 27.405 verkochte exemplaren. Peugeot, Opel en Renault volgen met ieder ongeveer 19.000 verkochte occasions. Merken als BMW (9.789 in september) en Audi (8.066) maken ook een groei door ten opzichte van dezelfde maand in 2017. Bijzondere cijfers vallen daarnaast op: in september werden in totaal 98 tweedehands Tesla's en 41 Ssangyongs verkocht. Ook verdwenen merken uit de Nederlandse prijslijsten blijven nieuwe eigenaren krijgen. Zo werden in september 11 gebruikte Lada's, 34 Dafjes en 876 Saabs verhandeld.

Ook de markt van gebruikte bedrijfswagens groeit. In september kochten 22.409 ondernemers een nieuw gebruikte besteller. Een jaar eerder waren dat er 21.482. In totaal gingen tot nu toe 204.091 gebruikte bedrijfswagens over de toonbank: een groei van 5,0 procent.