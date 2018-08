Pijlen gericht op de Phantom Nu voor het volk: Aurus Senat

Tijdens de International Auto Show van Moskou maakt de wereld kennis met de burgerversie van Putin's staatslimo.

In mei schreven we al over het nieuwe vervoer van de Russische president Vladimir Putin. Van die opzichtige limousine is tijdens de International Auto Show van Moskou een 'reguliere' versie gepresenteerd.

De Senat is een luxueuze sedan die zich moet meten met mastodonten als de Rolls-Royce Phantom. Hoewel de 'korte' Senat met zijn lengte van 5,63 meter en zijn wielbasis van 3,3 meter wat formaat betreft afgetroefd wordt door de Phantom (5,76 meter lang, 3,5 meter wielbasis), is de verlengde Senat opmerkelijk genoeg zelfs de verlengde Phantom EWB de baas. Waar die nobele Engelsman net geen zes meter lang is en een wielbasis van 3,78 meter heeft, strekt de verlengde Senat zich over een afstand van maar liefst 6,63 meter uit. Tussen de voor- en achteras bevindt zich een afstand van 4,3 meter.



De auto komt beschikbaar met een 4,4-liter grote V8, een samen met Porsche ontwikkeld blok dat in zekere mate ondersteuning krijgt van een elektromotor. Het gecombineerd vermogen ligt op meer dan 600 pk en 1.000 Nm koppel. Daarmee moet de van een negentrapsautomaat voorziene kolos in minder dan zes tellen naar een snelheid van 100 km/h kunnen sprinten. Het gewicht? 2.750 kilo. Voor meer kracht zorgt een 6,6-liter grote V12, een krachtbron die 859 pk opwekt. Het vermogen wordt in alle gevallen over alle vier de wielen verdeeld.



De standaarduitrusting omvat onder meer led-koplampen, adaptieve cruise control, dodehoekdetectie, een noodremsysteem, een digitaal instrumentarium, een aantal vierkante meters leer, klaptafels en zelfs een opbergvak waarin kristallen glazen zijn verstopt.

De Senat is volgend jaar te bestellen en moet onder andere ook naar China en het Midden-Oosten geëxporteerd worden. In 2019 moeten zo'n 150 exemplaren gebouwd worden terwijl de productieteller in een later stadium moet oplopen tot liefst 10.000 exemplaren per jaar. Tevens moet een gepantserde versie beschikbaar komen. Geen zin om naar Rusland af te reizen om de auto te bewonderen? Geen zorgen, in maart moet de Senat ook te zien zijn tijdens de Autosalon van Geneve.

De Aurus Senat maakt deel uit van de Kortezh-serie, een modelfamilie die niet alleen uit een sedan, maar ook uit een MPV en een offroader komt te bestaan. De auto is ontwikkeld door het Russische staatsontwikkelingscentrum NAMI.