Nu voor Europa: gefacelifte Hyundai i20

Eerder presenteerde Hyundai in India al een gefacelifte versie van de i20. Nu is de Europese uitvoering van de compacte Koreaan op de snijtafel gelegd.

In het front van de vernieuwde i20 krijgt een nieuwe grille een plek, een grille waarbij de zijkanten gebogen naar beneden aflopen. In dezelfde vorm zagen we die grille al terug op grotere broer i30. Voor de vormgeving van de achterzijde is Hyundai grondiger te werk gegaan. Achterop monteert het niet alleen nieuwe achterlichtunits, ook krijgt de kentekenplaat voortaan een plek op de achterklep. Aan zowel voor- als achterzijde zijn nieuwe bumpers geplaatst met aan de voorzijde nieuwe mistlampen. Uiteraard horen nieuwe lichtmetalen wielen bij de bijpuntsessie. Opvallend gegeven: de bijgewerkte i20 Coupé krijgen we nog niet te zien.

De i20 is voortaan ook te krijgen met een Phantom Black gespoten dak en wie het wenst, kan er een panoramisch dak in laten monteren. De rest van de koets is in de nieuwe kleuren Tomato Red, Champion Blue, Clean Slate te spuiten, al blijven kleuren als Passion Red, Sleek Silver, Stardust Grey, Polar White en Phantom Black leverbaar.

De S- en SE-uitvoeringen krijgen standaard een 7-inch infotainmentdisplay in de middenconsole, een scherm dat hoort bij een infotainmentsysteem dat met Apple CarPlay en Android Auto overweg kan.

Op de motorenlijst zet Kia de 100 pk sterke 1.0 T-GDI, een blok dat gekoppeld is aan een handgeschakelde vijfbak. De 120 pk sterke variant heeft een handgeschakelde zesbak. Wie liever niet zlef schakelt, kan de 100 pk sterke smaak laten koppelen aan een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling. Dat laatste zagen we nog niet eerder. Op de motorenlijst staat verder een 75 pk en een 84 pk sterke atmosferische 1.2. Een start-/stopsysteem is standaard op elke i20.

De lijst met veiligheidssystemen omvat technologie als Lane Departure Warning System, Lane Keeping Assist System, een noodremsysteem, automatisch grootlicht en Driver Attention Alert.

Informatie voor de Nederlandse markt volgt spoedig.