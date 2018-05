Volgend jaar ook als plug-in Nu voor Europa: Citroën C5 Aircross

Na ruim een jaar heeft Citroën de C5 Aircross klaargestoomd voor de Europese markt. Wij hebben alle details!

De voor Europa bestemde C5 Aircross is optisch identiek aan zijn reeds bekende Chinese broer. Die vorig jaar in China gepresenteerde auto kennen we als 4,5 meter lange en 1,84 meter brede SUV die net als onder meer de Peugeot 308, 3008, 5008 en Opel Grandland X gebruikmaakt van het modulaire EMP2-platform. De wielbasis bedraagt 2,73 meter.

Tot zo ver zijn de afmetingen identiek aan die van de Chinese versie, maar dat betekent niet dat de twee auto's volledig uitwisselbaar zijn. Zo meet de bagageruimte van de Europese C5 Aircross 580 liter, terwijl de Chinese uitvoering het tot slechts 482 liter schopt. Extra centimeters op de achterbank zijn in China van onschatbare waarde en bovendien hoeft Citroën op deze wijze geen speciale C5 Aircross met verlengde wielbasis voor de Chinese markt te ontwikkelen. Achterin 'onze' Franse SUV vinden we over 3 losse achterstoelen die individueel neer te klappen en zelfs te verschuiven zijn. Wie ze de maximale afstand van 15 centimeter naar voren schuift, vergroot de laadruimte tot 720 liter en wie alle drie de zetels tegen de vlakte gooit, moet tot 1.630 liter aan spul mee kunnen zeulen.

Natuurlijk is ook deze nieuwe Citroën vergaand te personaliseren. De onderaan de voorportieren geplaatste Airbumps zijn net als de gekleurde inzetstukjes in de voorbumper en de dakrails uit te voeren in zilver, wit of rood. Daarnaast biedt Citroën een volledig zwart dak aan en zijn er zeven lakkleuren beschikbaar. Ook voor het binnenste valt er genoeg te kiezen, voor de samenstelling van het interieur valt namelijk te kiezen uit vijf 'ambiances'. Wie dit wenst, kan de C5 Aircross met een 1,12 meter lang panoramisch schuif-/kanteldak bestellen.

Als eerste nieuwe grote Citroën in jaren kan de C5 Aircross natuurlijk ideaal dienstdoen als uithangbord voor Citroëns Advanced Comfort-programma. De auto is dan ook in alle gevallen voorzien van de Progressive Hydraulic Cushions, de dempers die enigszins het bekende 'vliegend tapijt'-gevoel van hydropneumatisch geveerde Citroëns terugbrengen. Het systeem omvat simpel gezegd twee kleine dempers binnen de reguliere demper, waarvan de één de druk opvangt die er op de demper komt te staan bij het inveren van de carrosserie en de ander voor de rebound zorgt, wanneer de auto uitveert. Daarnaast krijgen Citroëns Advanced Comfort Seats in het binnenste, zeer zacht geveerde zetels.



De C5 Aircross krijgt een 12,3-inch groot digitaal instrumentarium en ook op de middenconsole prijkt een display, al is dat bij het infotainmentsysteem behorende exemplaar met een diameter van 8 inch bescheidener van formaat. In de armsteun heeft Citroën een gekoelde opbergmogelijkheid verstopt waar een 1,5-liter petfles in moet passen.

Niet geheel onbelangrijk: de motorenlijst. De Europese instapper is de 130 pk en 230 Nm sterke 1.2 PureTech 130, gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Hoger op de ladder staat de 180 pk en 250 Nm sterke 1.6 PureTech 180 die gekoppeld is aan een achttrapsautomaat. Dieselen kan met de 130 pk sterke 1.5 BlueHDi, met handgeschakelde zesbak of met achttraps automaat, en met de 180 pk sterke 2.0 BlueHDi 180. Die laatste is alleen met de automatische transmissie te krijgen.

Groter motorennieuws volgt overigens eind volgend jaar. Deze C5 Aircross is dan namelijk de eerste Citroën ooit die beschikbaar komt met een plug-in hybride aandrijflijn die op elektrokracht zo'n 60 kilometer moet kunnen afleggen. De Aircross Concept uit 2015 debuteerde met een plug-in hybride aandrijflijn, bestaande uit een 218 pk sterke 1.6 THP die is gekoppeld aan een 95 pk sterke elektromotor. Die concept-car moest 50 elektrische kilometers kunnen afleggen. De Chinese productieversie van de C5 werd gepresenteerd met een 200 pk sterke benzinemotor die werd gekoppeld aan twee elektromotoren (één voor en één achter). Deze stekkerversie zou een gecombineerd vermogen van 300 pk hebben.

In januari 2019 moet de C5 Aircross bij de Nederlandse dealers te vinden zijn. Prijzen volgen in een later stadium.