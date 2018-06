Voor het eerst met diesel mild-hybrid Nu voor Europa: aangescherpte Hyundai Tucson

Voor de Amerikaanse markt is de gefacelifte Hyundai Tucson al even geleden onthuld, nu zien we de Tuscon die naar ons continet komt. Naast enkele nieuwe lijnen op de koets, vinden we onderhuids ook nieuws: de Tucson komt voor het eerst met een 48-volt diesel mild-hybrid. Deze zomer staat de auto bij de dealers.

De Tucson is aangescherpt wat een nieuw front met onder andere een gewijzigde grille en bumperpartij oplevert. De achterlichtunits hebben naast een andere indeling ook een andere vorm gekregen. Al met al zijn de wijzigingen in vergelijking met het model die sinds 2015 rondrijdt niet heel spectaculair. Binnenin vallen de wijzigingen echter meer op: daar wordt een compleet nieuw dashboard gemonteerd in de stijl van meer recente Hyundai's zoals de i30 en Kona. Gelijk in het oog valt het grote scherm dat centraal op het dahsboard gemonteerd is voor de infotainment. Verder is de lijst aan motoren aangepakt en zorgt Hyundai ervoor dat alle krachtbronnen aan de Euro 6-emissienormen voldoen. Benzinemotoren komen er in twee smaken (132 of 177 pk), op dieselgebied verandert er wel het één en ander.

De nieuwe 1,6liter Smart Stream dieselmotor maakt namelijk zijn opwachting in de nieuwe Tucson en neemt daarmee de plaats in van de huidige 1.7 CRDi met 116 pk. Daarnaast introduceert Hyundai een nieuwe mild-hybrid versie van de SUV. Aan een 2,0-liter dieselblok koppelen de Koreanen een 48-volt lithium-ion batterij. Het resultaat: een brandstonfbesparing van 7 procent. Als sterkste krachtbron blijft de 2,0-liter dieselmotor met 185 pk in de bestellijsten staan. De motor is optioneel beschikbaar met vierwielaandrijving en is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak of nieuw ontwikkelde achttraps automaat. Voorlopig moeten we het nog met een Engels persbericht doen, de Nederlandse zal spoedig volgen. Aankomende zomer staat de vernieuwde Tucson bij de dealers, de 48-volt mild-hybrid en 1.6 Smart Stream diesel volgen in het voorjaar van 2019. Prijzen communiceert Hyundai in een later stadium.