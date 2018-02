Slideshow

Nu officieel: nieuwe Citroën Berlingo Nieuwe basis voor Franse ludospace

Eerder vanochtend konden we je de eerste foto's van de compleet nieuwe Berlingo al laten zien. De personenversie van Citroëns nieuwe derde generatie besteller is nu officieel gepresenteerd.

Zojuist doken de eerste foto's van de nieuwe Berlingo al op en nu heeft ook Citroën zelf het doek van die auto getrokken. Zoals we al schreven, lijkt de auto van achteren bezien sterk op zijn voorganger, maar toch is de Berlingo compleet nieuw. In tegenstelling tot zijn voorganger maakt hij namelijk gebruik van het EMP2-platform, een basis die we kennen van een hele reeks PSA-producten, waaronder de Peugeot 308. De voorzijde is in elk geval helemaal 'Citroën 2018'. De auto heeft het bekende gelaagde front, waarbij de bovenste laag ledverlichting erg plat is. Daaronder zijn de reguliere kijkers geplaatst. De complete neus doet sterk denken aan die van de C3, C3 Aircross, C4 Cactus en C5 Aircross. Alles achter de neus ishelemaal Berlingo, op de subtiel aanwezige Airbumps na. De schuifdeuren blijven behouden, maar klimmen wel een paar tredes op de luxe-ladder. De klapraampjes maken plaats voor elektrisch bedienbare ruiten die gewoon in de deur verdwijnen.

Citroën neemt de naam 'Multispace' niet in de mond, maar vooralsnog krijgen we uitsluitend de personenautoversie gepresenteerd. De bijbehorende besteller, die vermoedelijk een stevig afwijkende achterzijde krijgt, volgt later. De nieuwe Berlingo komt als M- en als XL-versie (XL: vanaf foto 10) op de markt, versies die respectievelijk 4,4 en 4,75 meter lang zijn. Beide varianten zijn er als vijf- en zevenzitter, waarbij de achterste rij in de langste versie verschuifbaar is. De Berlingo behoudt zijn sterke punt: ruimte. Niet alleen voor inzittenden en bagage, maar ook voor losse spullen. Citroën spreekt van 28 verschillende opbergvakjes, in totaal goed voor een inhoud tot 186 liter. Een Top Box aan de binnenzijde van het dak is één van die opbergplaatsen. Wie grote spullen moet vervoeren, kan de achterstoelen eenvoudig verwijderen, zodat er een enorme laadvloer ontstaat. Daarnaast komen er wegklapbare stoelen beschikbaar, die hetzelfde resultaat moeten behalen. In de M-variant is de laadvloer vervolgens 2,70 meter lang, de XL komt zelfs tot 3,05 meter. Wat liters betreft zit je eveneens goed bij de Berlingo:de M-versie biedt 775 liter, de XL komt achter de achterbank zelfs tot 1.050 liter.

Op de motorenlijst zet Citroën een 1.5 BlueHDi-dieselmotor en een 1.2 PureTech-benzinekrachtbron. De PureTech is er met 110 en 130 pk, waarbij de laatste ook leverbaar is met een achttrapsautomaat. De diesel is er in vermogens van 75 pk, 100 pk en 130 pk, waarbij opnieuw alleen bij de sterkste versie voor een automaat kan worden gekozen. Tijdens de Autosalon van Geneve maken we uitgebreid kennis met de nieuwe Berlingo. Daar verwachten we ook een nieuwe Peugeot Partner en een nieuwe Opel Combo. Die laatste staat voor het eerst op een Frans platform. In de tweede helft van dit jaar gaat de nieuwe Berlingo in de Europese verkoop. Informatie voor de Nederlandse markt volgt spoedig.

Video