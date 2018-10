Langgerekte hyper-GT, snelste McLaren ooit! Nu officieel: McLaren Speedtail

Na de eerdere lekkage heeft de auto eigenlijk geen geheimen meer, maar we gaan 'm toch nog officieel aan je voorstellen. Dit is de McLaren Speedtail!

Met de Speedtail completeert McLaren z'n nieuwe Ultimate Series, de modelreeks die helemaal bovenaan het gamma staat. Voorheen bestond die uitsluitend uit de P1, maar sinds de komst van de Senna weten we dat McLaren de eigenschappen van de 'oude' hypercar opsplitst. Bij de Senna draait alles om prestaties en komt vorm in zekere zin voor functie, hoewel ook deze auto vol met bijzondere details zit. De Speedtail heeft een heel ander karakter en is volgens McLaren een 'Hyper-GT'.

Dat de sierlijk gelijnde koets niet bij iedereen in de smaak valt is wel duidelijk geworden onder het artikel over de eerder verschenen afbeeldingen, maar bijzonder is de Speedtail zeker. De geheel uit carbon opgetrokken carrosserie oogt door z'n wulpse lijnenspel en ellenlange, puntige achterzijde bijzonder langgerekt en gestroomlijnd en is met 5,2 meter ook daadwerkelijk erg lang. Bovendien zou het de meeste gestroomlijnde McLaren ooit zijn, wat wordt versterkt door het feit dat er - zeker voor een hypercar- opmerkelijk weinig inkepingen en luchtinlaten zijn. De afdekkappen op de voorwielen zijn een niet te missen detail. De kappen blijven rechtop staan terwijl het wiel draait en moeten de lucht optimaal over de uitgekiende carrosserie leiden. Een ander opvallend detail is de balk die door de voorste zijruiten loopt, een duidelijke verwijzing zijn naar de legendarische McLaren F1 uit de jaren '90.

De knoppen om de automaat mee te bedienen zitten, jawel, in het dak

Daarmee houdt de vergelijking met die auto niet op, want het klapstuk van de Speedtail is misschien wel zijn stoelconfiguratie. Net als bij z'n illustere voorganger zit de bestuurder in het midden. Het dashboard is dan ook symmetrisch en de bestuurder wordt links en rechts omgeven door schermen met informatie en bedieningselementen. Dat zal ongetwijfeld even wennen zijn, maar het levert als praktisch voordeel wel een extra passagiersplaats op. Beide meerijders zitten schuin achter de bestuurder. Ook op detailniveau schuwt McLaren een bizarre indeling niet. Zo zitten de knoppen om de automaat mee te bedienen in, jawel, het dak. Daar valt tevens op dat zonnekleppen ontbreken. In plaats daarvan is het bij de Speedtail mogelijk om de bovenste rand van de voorruit te verduisteren met een druk op de knop, op een manier die vergelijkbaar is met wat bij sommige panoramadaken ook kan. Het glas zelf wordt dus ondoorzichtig. Ook de buitenspiegel-situatie is een bijzondere, want net als bij de Audi E-tron en Lexus ES zijn fysieke spiegels vervangen door camera's en beeldschermen.

Anders dan bij die auto's zijn de camera's bij de McLaren inklapbaar, waardoor de stroomlijn in sommige situaties nog verder geoptimaliseerd kan worden. Dat gebeurt in 'Velocity Mode', de stand die nodig is om de Speedtail z'n indrukwekkende topsnelheid te laten halen. Want GT of niet, de Speedtail is met 403 km/h de snelste McLaren ooit. McLaren gaat niet in detail in op de aandrijflijn die dat mogelijk maakt, maar bevestigt wel dat de Speedtail een elektromotor combineert met een benzinemotor en dat deze hybride maar liefst 1.050 pk op de been brengt.

De acceleratie van 0-100 km/h slaan de Britten maar even over en ook die van 0-200 is kennelijk niet zo relevant. Nee, hier gaat het om 0-300 km/h en dat moet ik 12,8 seconden achter de rug zijn. Ter vergelijking: de P1 deed 16,5 tellen over dit klusje. Z'n topsnelheid haalt de Speedtail in 'Velocity mode', waarin de auto 35 mm wordt verlaagd. Het hoogste puntje van het dak is dan slechts 1.120 mm van het asfalt verwijderd.

De McLaren Speedtail wordt in een oplage van 106 exemplaren gebouwd en dat getal is niet lukraak gekozen: ook de F1 verscheen in een oplage van 106 stuks. De nieuwe top-Mclaren is daarmee nog wat zeldzamer dan zijn broertje Senna, waarvan er 500 worden gemaakt. Duurder is-ie ook: de Senna staat te boek voor 750.000 pond, de Speedtail moet 1,75 miljoen pond opleveren. Omgerekend naar euro's betekent dat een 'kaal' prijskaartje van 1,97 miljoen.