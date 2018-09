Eerste Icona-modellen zijn helemaal open Nu officieel: Ferrari Monza SP1 en SP2

Eerder vandaag konden we jullie de eerste afbeeldingen van de Monza SP1 en SP2 laten zien en nu heeft Ferrari het doek zelf verwijderd van de eerste inzendingen in Ferrari's Icona-categorie.

Ferrari liet eerder vandaag tijdens een besloten evenement de Monza SP1 en SP2 aan een selecte groep klanten zien, twee speciale nieuwkomers waarmee Ferrari het startschot laat klinken van z'n Icona-modellen. Onder de noemer 'Icona' gaat Ferrari exclusieve gelimiteerde edities voeren. De SP1 en SP2 zijn geïnspireerd op modellen van het merk uit de jaren vijftig.

De SP1 is een eenzitter terwijl de SP2 wél plek biedt aan een bijrijder. De auto's, 'barchetta's' volgens het oude Italiaanse ecept, beschikken over de krachtigste verbrandingsmotor die Ferrari ooit heeft geproduceerd. De 6,5-liter grote V12 levert namelijk een beestachtige 810 pk en 719 Nm, meer nog dan de 800 pk die die twaalfcilinder in de technische basis van deze auto's levert: de 812 Superfast. De SP1 en SP2 zijn in staat om in 2,9 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. In slechts 7,9 seconden staat de 200 km/h op de teller. De topsnelheid ligt boven de 300 km/h... Pas op voor je kapsel.

De SP1 en SP2 meten 4,66 meter in de lengte, zijn op enkele milimeters na 2 meter breed en zijn slechts 1,16 meter hoog. De SP1 legt 1.500 kilo in de schaal terwijl de SP2 met 1.520 kilo marginaal zwaarder is.