Nu officieel: Ferrari 488 Pista 720 pk voor extreme 488

Gisteren verscheen de Ferrari 488 Pista al te vroeg op internet. De overtreffende trap van de 488 is nu officieel gepresenteerd.

Een paar jaar na na de lancering van de 360 Modena presenteerde Ferrari met de Challenge Stradale een lichtere én krachtiger variant van wat vanaf eind jaren 90 het 'instapmodel' van Ferrari was. Van opvolger F430 verscheen drie jaar na zijn introductie de Scuderia in de orderboeken en de 458 Italia werd in 2013 als Speciale voorgesteld. Inmiddels is 458 Italia grondig vernieuwd om als 488 GTB terug te keren. Die 670 pk sterke Italiaanse bonk geweld moet nu zijn meerdere erkennen in deze 720 pk sterke 488 Pista.

De receptuur van de 488 Pista is een bekende. Ferrari maakt deze overtreffende trap van de 488 een stevig tandje heftiger door het vermogen van de 3,9-liter biturbo-V8 op te krikken tot naar 720 pk en 770 Nm. Het is de krachtigste V8 die Ferrari ooit heeft gebouwd, het blok is een evolutie van de V8 die in de 488 Challenge ligt. De achtcilinder weegt zo'n tien procent minder dan het exemplaar in de 488 GTB. De sprint in in 2,85 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid ligt 'boven de 340 km/h'. In 7,6 tellen staat de 200 km/h op de klop.

Volgens Ferrari stopte het niet eerder zoveel uit de racerij afkomstige techniek in een straatauto. Zo is de 488 Pista met een nieuwe versnellingsbak met nog kortere bakverhoudingen en een extreem direct afgestelde stuurinrichting.

Natuurlijk profiteert ook deze 488 Pista van een gewichtsreductie. De voorklep en de voorbumper zijn uit koolstofvezel vervaardigd en ook de achterbumper en de achterspoiler zijn van het lichtgewicht materiaal gemaakt. De Italiaan staat op 20-inchwielen waar Michelin Sport Cup 2-banden omheen zijn gevouwen. Het karkas van deze banden bestaat volledig uit koolstofvezel, waardoor ze 40 procent minder wegen dan de reguliere exemplaren. De 488 Pista weegt met 1.280 kilo 90 kilo minder dan de reguliere 488.

De auto moet dankzij herziene aerodynamica efficiënter door de lucht snijden. In het interieur past Ferrari uiteraard ook koolstofvezel toe. Grote delen van het dashboard zijn eruit vervaardigd en ook de middentunnel is van dit materiaal vervaardigd. De racesfeer wordt verhoogd door de komst van meer koolstofvezel en sportstoelen. Een dashboardkastje moet de 488 Pista overigens ontberen. De neerwaartse druk is 20 procent hoger dan bij de 488 GTB.

Op termijn komt er ook van de 488 Spider een vergelijkbare versie. De vergelijkbare variant van de 458 Spider ging uiteindelijk als 458 Speciale A (Aperta) door het leven.