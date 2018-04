C3 Aircross met een maatje meer Nu officieel: Citroën C4 Aircross

Eerder al kregen we de nieuwe Citroën C4 Aircross al te zien, maar nu heeft Citroën de auto ook daadwerkelijk zelf voorgesteld.

Deze nieuwe Citroën C4 Aircross komt je misschien zeer bekend voor, en dat is ook niet zo gek. Citroën heeft 'onze' C3 Aircross namelijk aangepast voor de Chinese markt en dat betekent natuurlijk dat de cross-over net een stukje langer is dan het model dat de Nederlandse consument bij de Citroën-dealers kan bestellen. De C4 Aircross is 12 centimeter langer dan de C3 Aircross, wat de totale lengte van de auto op 4,27 meter brengt. De wielbasis neemt uiteraard ook toe, en wel met 5,5 centimeter tot 2,66 meter.

Die extra ruimte komt volledig ten goede aan de achterpassagiers, inzittenden die nu erg riant moeten kunnen vertoeven. Het glazen panoramadak is overigens eveneens een tandje groter dan het exemplaar dat in Europa geleverd wordt.

Grappig detail: waar de C3 Aircross het zonder Citroën-kenmerkende airbumps moet stellen, wordt deze Chinese C4 Aircross wél van de kunststof stootkussentjes voorzien. We vinden ze onderaan de portieren en zijn in dezelfde stijl vormgegeven als de exemplaren op de gefacelifte C4 Cactus en de hier nog op de markt te verschijnen C5 Aircross. Citroën belooft dat de Chinese consument een in afwijkende kleur gespoten dak kan bestellen en dat er ook volop kleurtjes gekozen kunnen worden voor rond de Airbumps.

Citroën stopt de C4 Aircross vol met dezelfde veiligheidssystemen als de C3 Aircross. Verder noemt het merk gemakken als wifi-verbinding aan boord en een infotainmentsysteem waar AliOs op draait, een systeem dat ontwikkeld is door zowel internetgigant Alibaba Group als SAIC Motor. De auto krijgt een plek tussen de C3-XR en de al genoemde C5 Aircross.

De Chinese markt is - net als voor praktisch alle autofabrikanten - gigantisch belangrijk. 57 procent van de auto's die Citroën in het eerste kwartaal van dit jaar heeft verkocht, vonden buiten Europa een eigenaar.

De naam C4 Aircross kennen we in Nederland als de in 2012 verschenen cross-over en deelde zijn basis met de Mitsubishi ASX. De Peugeot 4008 was een broertje uit eigen land. In 2015 werd de C4 Aircross in ons land van de markt gehaald. In totaal vonden 864 exemplaren een Nederlands baasje. In 2013 beleefde de auto zijn topjaar. Toen werden 327 stuks verkocht.