Noorwegen 2017: 52 procent (deels) elektrisch Brandstofmotor speelt steeds kleinere rol

Nederland geldt als één van de koplopers op het gebied van elektrisch rijden, maar Noorwegen weet ons nog altijd de loef af te steken op dit gebied. In 2017 was meer dan de helft van de nieuwe auto’s uitgerust met een accupakket, blijkt uit de verkoopcijfers.

Om precies te zijn waren elektrische en deels elektrische auto's in Noorwegen over heel 2017 goed voor 52 procent van de totale verkopen. Dat is een stevige groei ten opzichte van 2016, toen nog 'maar' 60 procent van de auto's geheel of gedeeltelijk door elektromotoren werd aangedreven. Die groei is noodzakelijk voor de Noorse overheid om de ambitieuze doelstellingen te halen, want in 2025 mogen er in het land helemaal geen auto's meer worden verkocht die fossiele brandstoffen nodig hebben.

De Volkswagen Golf, die er ook als elektrische E-Golf is, mag zichzelf afgaande op cijfers van Reuters de populairste auto van 2017 noemen in Noorwegen. De Duitser wordt op de voet gevolgd door landgenoot BMW i3, terwijl de (Hybride) Toyota RAV4 op plaats drie eindigt. De nummer vier is de Tesla Model X, die daarmee ongekend hoog scoort voor een auto die in de basis behoorlijk prijzig kan worden genoemd.

Natuurlijk heeft de elektrische auto z'n populariteit ook in Noorwegen niet geheel aan zichzelf te danken. Zo zijn kopers van EV's niet alleen vrijgesteld van vrijwel alle autogerelateerde belastingen en tolheffingen (!), maar mogen ze in Oslo ook gebruikmaken van busbanen.