Slideshow

Noord-Koreaanse Naenara duikt op Meteen complete line-up

Het kopen van een auto lijkt wellicht het laatste waar de bevolking van Noord-Korea zich druk om maakt, maar er is een afbeelding van een nieuw automerk uit het land op internet verschenen. Maak kennis met Naenara!

Naenara is geen nieuwe naam, maar behoort naar verluidt toe aan het officiële webportaal van de Noord-Koreaanse overheid. De naam lijkt nu ook op een reeks auto's te zijn geplakt, al is het merk zoals je van Noord-Korea zou verwachten in nevelen gehuld. Meer dan één schimmige afbeelding met daarop een volledig modellengamma is vooralsnog niet beschikbaar en de website van het merk geeft op het moment van schrijven niet thuis. Daarom moeten we het doen met de beperkte informatie die door buitenlandse media naar buiten is gebracht.

De Naenara-modellenlijn bestaat uit een sedan, twee SUV's, en een bedrijfsauto die er als personenauto en als pick-up is. De meeste aandacht gaat echter uit naar de donkergrijze cross-over die bovenaan de afbeelding prijkt. Die auto doet een beetje denken aan een Mitsubishi ASX met een ander front, maar past op het oog zowaar goed bij de huidige trends in autoland. De auto's van Naenara zouden worden voorzien van niet nader gespecificeerde viercilinders die tussen de 75 en 109 pk leveren. Dat geeft de voertuigen een topsnelheid van 120 tot 180 km/h. Voorzieningen als airconditioning en elektrisch bedienbare ramen zjin present.

Naenara zou eigendom zijn van Cheongpung JVC, een bedrijf dat al langer bestaat. Waar de auto's gebouwd gaan worden, is ook al niet duidelijk. Sommigen denken dat er een productielijn voor militaire voertuigen voor moet wijken. Naenare gaat de strijd aan – voor zover dat kan in Noord-Korea – met Pyeonghwa Motors, de enige andere autofabrikant van het land. 'PMC' heeft in het verleden onder meer de Mercedes 190, de Fiat Siena, de SsangYong Chairman en verschillende Chinese modellen onder de eigen merknaam gebouwd en gevoerd.